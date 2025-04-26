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Россияне рассказали, кем будут работать на майских праздниках - 26.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне рассказали, кем будут работать на майских праздниках
Россияне рассказали, кем будут работать на майских праздниках - 26.04.2025, ПРАЙМ
Россияне рассказали, кем будут работать на майских праздниках
Россияне на майских праздниках чаще всего будут подрабатывать курьерами, комплектовщиками товаров, таксистами и администраторами, подсчитали для РИА Новости... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T06:47+0300
2025-04-26T06:47+0300
бизнес
общество
экономика
москва
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россияне на майских праздниках чаще всего будут подрабатывать курьерами, комплектовщиками товаров, таксистами и администраторами, подсчитали для РИА Новости специалисты сервиса по поиску работы "Зарплата.ру". "Как показало исследование, подрабатывать на майских праздниках планирует 31% опрошенных. В основном россияне будут работать курьерами (18%), комплектовщиками товаров (9%), таксистами (7%), администраторами (7%), разнорабочими (6%), продавцами (5%), работниками на базах отдыха (5%), работниками колл-центров (4%), нянями (3%), фотографами (3%), кассирами (2%), а также догситтерами и котонянями, аниматорами, промоутерами и грузчиками", - говорится в исследовании, в котором приняло участие более 2,1 тысячи трудоустроенных россиян старше 25 лет. За майские выходные 16% россиян планируют заработать до 5 тысяч рублей, 39% – от 5 до 10 тысяч, четверть рассчитывают получить от 10 до 15 тысяч, каждый десятый – от 15 до 20 тысяч, а 8% и вовсе более 20 тысяч рублей. Отмечается, что самой распространенной причиной подработки на праздниках является желание накопить деньги. Более четверти планируют подрабатывать ради материальной подстраховки, таким же числом движет желание побыстрее закрыть имеющиеся кредиты и небольшой размер основной зарплаты. Кроме того, у 16% есть желание рассчитаться с другими долгами. Тогда как 18% респондентов отмечают, что не хотят оставаться дома в длинные выходные, а для 15% россиян подработка – это хобби. По подсчетам аналитиков, больше половины сотрудников будут подрабатывать столько дней, сколько получится. При этом все праздники проработают 22% россиян, а пару-тройку дней – 19%.
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192
40
192
40
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4.7
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бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , Экономика, МОСКВА
06:47 26.04.2025
 
Россияне рассказали, кем будут работать на майских праздниках

"Зарплата.ру": россияне на майских праздниках чаще всего будут подрабатывать курьерами

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россияне на майских праздниках чаще всего будут подрабатывать курьерами, комплектовщиками товаров, таксистами и администраторами, подсчитали для РИА Новости специалисты сервиса по поиску работы "Зарплата.ру".
"Как показало исследование, подрабатывать на майских праздниках планирует 31% опрошенных. В основном россияне будут работать курьерами (18%), комплектовщиками товаров (9%), таксистами (7%), администраторами (7%), разнорабочими (6%), продавцами (5%), работниками на базах отдыха (5%), работниками колл-центров (4%), нянями (3%), фотографами (3%), кассирами (2%), а также догситтерами и котонянями, аниматорами, промоутерами и грузчиками", - говорится в исследовании, в котором приняло участие более 2,1 тысячи трудоустроенных россиян старше 25 лет.
За майские выходные 16% россиян планируют заработать до 5 тысяч рублей, 39% – от 5 до 10 тысяч, четверть рассчитывают получить от 10 до 15 тысяч, каждый десятый – от 15 до 20 тысяч, а 8% и вовсе более 20 тысяч рублей.
Отмечается, что самой распространенной причиной подработки на праздниках является желание накопить деньги. Более четверти планируют подрабатывать ради материальной подстраховки, таким же числом движет желание побыстрее закрыть имеющиеся кредиты и небольшой размер основной зарплаты.
Кроме того, у 16% есть желание рассчитаться с другими долгами. Тогда как 18% респондентов отмечают, что не хотят оставаться дома в длинные выходные, а для 15% россиян подработка – это хобби.
По подсчетам аналитиков, больше половины сотрудников будут подрабатывать столько дней, сколько получится. При этом все праздники проработают 22% россиян, а пару-тройку дней – 19%.
 
ЭкономикаБизнесОбществоМОСКВА
 
 
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