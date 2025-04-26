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Россияне рассказали, кем будут работать на майских праздниках

Россияне рассказали, кем будут работать на майских праздниках - 26.04.2025, ПРАЙМ

Россияне рассказали, кем будут работать на майских праздниках

Россияне на майских праздниках чаще всего будут подрабатывать курьерами, комплектовщиками товаров, таксистами и администраторами, подсчитали для РИА Новости... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T06:47+0300

2025-04-26T06:47+0300

2025-04-26T06:47+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россияне на майских праздниках чаще всего будут подрабатывать курьерами, комплектовщиками товаров, таксистами и администраторами, подсчитали для РИА Новости специалисты сервиса по поиску работы "Зарплата.ру". "Как показало исследование, подрабатывать на майских праздниках планирует 31% опрошенных. В основном россияне будут работать курьерами (18%), комплектовщиками товаров (9%), таксистами (7%), администраторами (7%), разнорабочими (6%), продавцами (5%), работниками на базах отдыха (5%), работниками колл-центров (4%), нянями (3%), фотографами (3%), кассирами (2%), а также догситтерами и котонянями, аниматорами, промоутерами и грузчиками", - говорится в исследовании, в котором приняло участие более 2,1 тысячи трудоустроенных россиян старше 25 лет. За майские выходные 16% россиян планируют заработать до 5 тысяч рублей, 39% – от 5 до 10 тысяч, четверть рассчитывают получить от 10 до 15 тысяч, каждый десятый – от 15 до 20 тысяч, а 8% и вовсе более 20 тысяч рублей. Отмечается, что самой распространенной причиной подработки на праздниках является желание накопить деньги. Более четверти планируют подрабатывать ради материальной подстраховки, таким же числом движет желание побыстрее закрыть имеющиеся кредиты и небольшой размер основной зарплаты. Кроме того, у 16% есть желание рассчитаться с другими долгами. Тогда как 18% респондентов отмечают, что не хотят оставаться дома в длинные выходные, а для 15% россиян подработка – это хобби. По подсчетам аналитиков, больше половины сотрудников будут подрабатывать столько дней, сколько получится. При этом все праздники проработают 22% россиян, а пару-тройку дней – 19%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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