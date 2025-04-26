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Эксперты подсчитали расходы на пикник с шашлыками

Эксперты подсчитали расходы на пикник с шашлыками - 26.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты подсчитали расходы на пикник с шашлыками

Чтобы собраться на пикник с шашлыками компанией из примерно четырех человек, в этом году придется потратить на все необходимые продукты около 4 тысяч рублей,... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T09:08+0300

2025-04-26T09:08+0300

2025-04-26T09:08+0300

экономика

росстат

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Чтобы собраться на пикник с шашлыками компанией из примерно четырех человек, в этом году придется потратить на все необходимые продукты около 4 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости по статистике Росстата и открытым данным. Для расчетов брался набор еды из 1 килограмма бескостной говядины, 1 килограмма курицы, 1 килограмма сосисок и сарделек, 300 граммов огурцов, 300 граммов помидоров, 400 граммов репчатого лука, 600 граммов грибов, 200 граммов зелени. В качестве приправы учитывались 30 граммов специй, а также по пачке майонеза и кетчупа весом по 300 граммов. Еще в расчетах участвовал батон хлеба весом 400 граммов, 2 литра фруктового сока и 4 литра минеральной воды. И поскольку Росстат не отслеживает стоимость самого мангала и углей, то их стоимость бралась по данным крупной сети супермаркетов: простой мангал - 463,2 рубля, полтора килограмма углей - 184,2 рубля и бутылочка с жидкостью для розжига на 250 миллилитров - 178,9 рубля. Суммарная стоимость такого пикника составила 3849,3 рубля. По отдельности мясо и сосиски вышли на 1620,8 рубля, овощи - на 631,9 рубля, соусы и приправы - на 243,3 рубля, хлеб и питье - 526,9 рубля, а сам мангал, угли и жидкость - 826,3 рубля. Самыми дорогими элементами пикника стали говядина (870 рублей), сосиски (530 рублей), мангал (463 рубля), соки (273 рубля) и грибы (269 рублей). А самыми бюджетными продуктами - помидоры (89 рублей), огурцы (67 рублей), сухие приправы (63 рубля), батон хлеба (43 рубля) и лук (22 рубля).

https://1prime.ru/20250425/turisty-857036487.html

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