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Аналитик рассказал, что случится с рублем в майские праздники

Аналитик рассказал, что случится с рублем в майские праздники - 26.04.2025, ПРАЙМ

Аналитик рассказал, что случится с рублем в майские праздники

С технической точки зрения пара доллар/рубль продолжает находиться в нисходящем тренде против основных валют, хотя появились признаки формирования локальной... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T04:04+0300

2025-04-26T04:04+0300

2025-04-26T04:04+0300

банк россии

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владислав антонов

bitriver

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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. С технической точки зрения пара доллар/рубль продолжает находиться в нисходящем тренде против основных валют, хотя появились признаки формирования локальной восходящей коррекции. Курс доллара отскочил от психологически важного уровня 80 рублей, который выступает значимой зоной поддержки. Технические индикаторы указывают на возможное повторение модели 2022 года с вероятным укреплением доллара до 88,20 рублей к 6-7 мая, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Решение совпало с ожиданиями рынка. Оно отражает продолжение жесткой денежно-кредитной политики, направленной на сдерживание инфляции, которая, несмотря на снижение, по данным на 21 апреля, остается на уровне 10,3%. Центробанк подчеркнул, что высокая ставка сохранится в течение длительного периода, ожидая средний диапазон ключевой ставки в 19,5–21,5% до 2025 года. Это указывает на вероятность сохранения ставки без изменений на ближайшем заседании 6 июня, при этом регулятор оставляет возможность корректировки в зависимости от динамики цен и инфляционных ожиданий.Валютный рынок пока не отреагировал на решение ЦБ, оставаясь зависимым от геополитических факторов и баланса спроса-предложения. Основное влияние на курс рубля оказывает санкционное давление, развитие событий вокруг конфликта на Украине, а также спрос и предложение со стороны импортеров и экспортеров.ЦБ акцентировал внимание на ключевых рисках: перегрев внутреннего спроса, опережающий рост зарплат и жесткость инфляционных ожиданий, которые препятствуют быстрому замедлению цен. Регулятор сохраняет осторожность, планируя поддерживать высокую ставку до достижения устойчивых результатов.Приближающийся пик налоговых выплат, выпадающий на 28 апреля, когда должны быть уплачены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД, традиционно оказывает поддержку рублю, однако в текущих условиях его влияние может ограниченным на фоне других факторов."На предстоящую неделю с 29 апреля по 2 мая 2025 года прогнозируется торговый диапазон для доллара в пределах 80,00-89,50 рублей, для евро — 90,85-98,00 рублей, для юаня — 10,70-11,50 рублей. Волатильность может существенно возрасти в связи с майскими праздниками и снижением ликвидности на рынке. Особенности торгового календаря Московской биржи в праздничные дни могут создать дополнительную неопределенность и привести к резким колебаниям курсов", - считает Антонов.Несмотря на текущую силу рубля, считаю его сильно переоцененным. Справедливый курс доллара в районе 100 рублей. Значительное укрепление российской валюты с начала года создает дополнительное давление на бюджет и экспортеров, особенно на фоне снижающихся цен на нефть, что может вынудить финансовые власти к принятию мер для ослабления рубля. Облегчение для бюджета будет в случае возвращения доллара к 95 рублям, а Brent к 80 долларам, заключил он.

https://1prime.ru/20250425/stavka-857035221.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, курсы валют, рынки, финансы, владислав антонов, bitriver