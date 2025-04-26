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Трамп пригрозил России банковскими санкциями из-за Украины - 26.04.2025, ПРАЙМ
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Трамп пригрозил России банковскими санкциями из-за Украины
Трамп пригрозил России банковскими санкциями из-за Украины - 26.04.2025, ПРАЙМ
Трамп пригрозил России банковскими санкциями из-за Украины
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что у России "нет оснований" для атак на инфраструктуру Украины. Он также пригрозил введением банковских санкций,... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T17:46+0300
2025-04-26T17:46+0300
политика
россия
финансы
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украина
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 26 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что у России "нет оснований" для атак на инфраструктуру Украины. Он также пригрозил введением банковских санкций, несмотря на утверждения Москвы о том, что российские силы нацеливаются исключительно на военные и сопредельные объекты. "Не было никаких причин для того, чтобы Путин в последние несколько дней запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?" - отметил Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские вооруженные силы "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям", выполняя поставленные задачи. В четверг Министерство обороны России сообщило о проведении массированного удара по ключевым авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины.
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россия, финансы, рф, украина, вашингтон, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Финансы, РФ, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
17:46 26.04.2025
 
Трамп пригрозил России банковскими санкциями из-за Украины

Трамп заявил, что у России нет причин для ударов по объектам инфраструктуры Украины

© AFP / Nicholas Kamm %Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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ВАШИНГТОН, 26 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что у России "нет оснований" для атак на инфраструктуру Украины. Он также пригрозил введением банковских санкций, несмотря на утверждения Москвы о том, что российские силы нацеливаются исключительно на военные и сопредельные объекты.
"Не было никаких причин для того, чтобы Путин в последние несколько дней запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?" - отметил Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские вооруженные силы "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям", выполняя поставленные задачи. В четверг Министерство обороны России сообщило о проведении массированного удара по ключевым авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу в Риме, пишут СМИ
12:20
 
ПолитикаРОССИЯФинансыРФУКРАИНАВАШИНГТОНДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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