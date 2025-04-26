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Сенатор предложил создать систему контроля IMEI-кодов смартфонов - 26.04.2025, ПРАЙМ
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Сенатор предложил создать систему контроля IMEI-кодов смартфонов
Сенатор предложил создать систему контроля IMEI-кодов смартфонов - 26.04.2025, ПРАЙМ
Сенатор предложил создать систему контроля IMEI-кодов смартфонов
Российский сенатор Артем Шейкин выступил с инициативой создания системы контроля IMEI-кодов смартфонов в целях борьбы с провозом устройств без уплаты... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T07:20+0300
2025-04-26T07:20+0300
технологии
россия
экономика
рф
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Российский сенатор Артем Шейкин выступил с инициативой создания системы контроля IMEI-кодов смартфонов в целях борьбы с провозом устройств без уплаты таможенного сбора и НДС, копии его обращений к операторам "большой четверки" по данному предложению есть в распоряжении РИА Новости. "Обратился к основным сотовым операторам для получения мнения об инициативе создания информационной системы контроля IMEI-кодов - важный шаг в борьбе с "серым" импортом мобильных устройств. Сегодня каждый второй смартфон популярных брендов, по оценкам экспертов, поступает на рынок без прохождения таможенных процедур и уплаты НДС, что приводит к ежегодным потерям бюджета в десятки миллиардов рублей", - сказал Шейкин РИА Новости. Сенатор отметил, что для владельцев смартфонов, ввезенных в РФ в обход таможенных процедур, можно было бы предусмотреть уплату "сервисного сбора" в размере НДС (20%) для компенсации ущерба бюджету от "неуплаченного налога". "Важно при этом обеспечить баланс: реализация инициативы не должна привести к росту цен для добросовестных потребителей. Вместе с тем она способна существенно оздоровить рынок мобильной техники в стране и снизить риски, связанные с эксплуатацией небезопасных, неконтролируемых устройств", - считает парламентарий.
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технологии, россия, рф
Технологии, РОССИЯ, Экономика, РФ
07:20 26.04.2025
 
Сенатор предложил создать систему контроля IMEI-кодов смартфонов

Сенатор Шейкин предложил создать систему контроля IMEI-кодов смартфонов

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Российский сенатор Артем Шейкин выступил с инициативой создания системы контроля IMEI-кодов смартфонов в целях борьбы с провозом устройств без уплаты таможенного сбора и НДС, копии его обращений к операторам "большой четверки" по данному предложению есть в распоряжении РИА Новости.
"Обратился к основным сотовым операторам для получения мнения об инициативе создания информационной системы контроля IMEI-кодов - важный шаг в борьбе с "серым" импортом мобильных устройств. Сегодня каждый второй смартфон популярных брендов, по оценкам экспертов, поступает на рынок без прохождения таможенных процедур и уплаты НДС, что приводит к ежегодным потерям бюджета в десятки миллиардов рублей", - сказал Шейкин РИА Новости.
Сенатор отметил, что для владельцев смартфонов, ввезенных в РФ в обход таможенных процедур, можно было бы предусмотреть уплату "сервисного сбора" в размере НДС (20%) для компенсации ущерба бюджету от "неуплаченного налога".
"Важно при этом обеспечить баланс: реализация инициативы не должна привести к росту цен для добросовестных потребителей. Вместе с тем она способна существенно оздоровить рынок мобильной техники в стране и снизить риски, связанные с эксплуатацией небезопасных, неконтролируемых устройств", - считает парламентарий.
 
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