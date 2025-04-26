https://1prime.ru/20250426/smi-857046169.html

Зеленский в Риме может передать Трампу предложения Киева, пишет NYT

Зеленский в Риме может передать Трампу предложения Киева, пишет NYT - 26.04.2025, ПРАЙМ

Зеленский в Риме может передать Трампу предложения Киева, пишет NYT

Владимир Зеленский может передать предложения Киева по урегулированию конфликта на Украине президенту США Дональду Трампу во время их встречи в Риме. Об этом... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T11:01+0300

2025-04-26T11:01+0300

2025-04-26T11:01+0300

политика

рим

киев

украина

дональд трамп

владимир зеленский

new york times

нато

washington post

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6f190d2c9387bc7dad4d59d3d9ae4b32.jpg

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может передать предложения Киева по урегулированию конфликта на Украине президенту США Дональду Трампу во время их встречи в Риме. Об этом сообщает американская газета New York Times.Ранее газета Repubblica написала, что Трамп в рамках визита в Рим на похороны папы Римского Франциска планирует провести переговоры с несколькими европейскими лидерами, включая Зеленского."Если Зеленский поедет в Рим, он может попытаться передать Трампу контрпредложение Украины", - пишет NYT со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.Тем не менее, ранее Трамп отметил, что у него будет "много" встреч в ходе визита в Рим, и он не уверен, что ему удастся встретиться с Зеленским.В интервью журналу Time Трамп высказал мнение, что в процессе урегулирования конфликта Крым, вероятно, останется частью России. Он также обвинил Киев в эскалации конфликта из-за стремления вступить в НАТО. Трамп выразил уверенность в том, что во время его президентства можно достичь мира, хотя признал, что его обещание решить конфликт за один день было преувеличением.Издание Washington Post ранее сообщало о недовольстве Вашингтона по поводу нежелания украинских властей рассмотреть предложения о территориальных уступках для разрешения конфликта. Киев предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а затем переходить к другим вопросам. В среду Трамп также раскритиковал Зеленского, заявив, что его комментарии о Крыме мешают мирным переговорам с Россией. По мнению американского президента, ситуация на Украине критическая, и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо потеряет страну в течение трех лет.

https://1prime.ru/20250426/repubblica-857044918.html

рим

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рим, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, new york times, нато, washington post