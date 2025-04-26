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Зеленский в Риме может передать Трампу предложения Киева, пишет NYT
Зеленский в Риме может передать Трампу предложения Киева, пишет NYT - 26.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский в Риме может передать Трампу предложения Киева, пишет NYT
Владимир Зеленский может передать предложения Киева по урегулированию конфликта на Украине президенту США Дональду Трампу во время их встречи в Риме. Об этом... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T11:01+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может передать предложения Киева по урегулированию конфликта на Украине президенту США Дональду Трампу во время их встречи в Риме. Об этом сообщает американская газета New York Times.Ранее газета Repubblica написала, что Трамп в рамках визита в Рим на похороны папы Римского Франциска планирует провести переговоры с несколькими европейскими лидерами, включая Зеленского."Если Зеленский поедет в Рим, он может попытаться передать Трампу контрпредложение Украины", - пишет NYT со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.Тем не менее, ранее Трамп отметил, что у него будет "много" встреч в ходе визита в Рим, и он не уверен, что ему удастся встретиться с Зеленским.В интервью журналу Time Трамп высказал мнение, что в процессе урегулирования конфликта Крым, вероятно, останется частью России. Он также обвинил Киев в эскалации конфликта из-за стремления вступить в НАТО. Трамп выразил уверенность в том, что во время его президентства можно достичь мира, хотя признал, что его обещание решить конфликт за один день было преувеличением.Издание Washington Post ранее сообщало о недовольстве Вашингтона по поводу нежелания украинских властей рассмотреть предложения о территориальных уступках для разрешения конфликта. Киев предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а затем переходить к другим вопросам. В среду Трамп также раскритиковал Зеленского, заявив, что его комментарии о Крыме мешают мирным переговорам с Россией. По мнению американского президента, ситуация на Украине критическая, и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо потеряет страну в течение трех лет.
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Политика, Рим, Киев, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, New York Times, НАТО, Washington Post
Зеленский в Риме может передать Трампу предложения Киева, пишет NYT
NYT: Зеленский в Риме может передать Трампу предложения Киева по конфликту
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может передать предложения Киева по урегулированию конфликта на Украине президенту США Дональду Трампу во время их встречи в Риме. Об этом сообщает американская газета New York Times.
Ранее газета Repubblica написала, что Трамп в рамках визита в Рим на похороны папы Римского Франциска планирует провести переговоры с несколькими европейскими лидерами, включая Зеленского.
"Если Зеленский поедет в Рим, он может попытаться передать Трампу контрпредложение Украины", - пишет NYT со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Тем не менее, ранее Трамп отметил, что у него будет "много" встреч в ходе визита в Рим, и он не уверен, что ему удастся встретиться с Зеленским.
В интервью журналу Time Трамп высказал мнение, что в процессе урегулирования конфликта Крым, вероятно, останется частью России. Он также обвинил Киев в эскалации конфликта из-за стремления вступить в НАТО. Трамп выразил уверенность в том, что во время его президентства можно достичь мира, хотя признал, что его обещание решить конфликт за один день было преувеличением.
Издание Washington Post ранее сообщало о недовольстве Вашингтона по поводу нежелания украинских властей рассмотреть предложения о территориальных уступках для разрешения конфликта. Киев предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а затем переходить к другим вопросам. В среду Трамп также раскритиковал Зеленского, заявив, что его комментарии о Крыме мешают мирным переговорам с Россией. По мнению американского президента, ситуация на Украине критическая, и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо потеряет страну в течение трех лет.
Трамп встретится с Мелони, Стармером и Зеленским в Риме, пишут СМИ