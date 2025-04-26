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NYT: США могут в будущем пересмотреть вопрос о членстве Украины в НАТО
NYT: США могут в будущем пересмотреть вопрос о членстве Украины в НАТО - 26.04.2025, ПРАЙМ
NYT: США могут в будущем пересмотреть вопрос о членстве Украины в НАТО
Американские чиновники сообщили украинским коллегам на переговорах в Париже, что вопрос о членстве Украины в НАТО может быть пересмотрен следующей... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T11:57+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Американские чиновники сообщили украинским коллегам на переговорах в Париже, что вопрос о членстве Украины в НАТО может быть пересмотрен следующей администрацией США, пишет газета New York Times."Следующая администрация США может принять решение о том, чтобы позволить Украине вступить в НАТО", - приводит NYT слова американской стороны со ссылкой на источник, который присутствовал на встрече. Официальные представители США акцентировали особое внимание на том, что действующий президент Дональд Трамп выступает против членства Украины в НАТО. New York Times сообщает, что американские чиновники заверили украинских партнеров: позиция Трампа не будет обязательной для следующего президента, если тот будет придерживаться иного мнения по этому вопросу.Ранее стало известно, что в ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте о деятельности альянса за 2024 год не упоминается о перспективах вступления Украины в организацию. В отличие от этого, в аналогичном документе за 2023 год такая информация была представлена.Трамп также высказывал сомнения относительно возможности вступления Украины в НАТО, утверждая, что стремление Киева к членству стало одной из причин текущего конфликта.
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мировая экономика, общество , украина, сша, москва, дональд трамп, марк рютте, владимир зеленский, нато, new york times
Политика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Марк Рютте, Владимир Зеленский, НАТО, New York Times
NYT: США могут в будущем пересмотреть вопрос о членстве Украины в НАТО
NYT: США могут пересмотреть вопрос о членстве Украины в НАТО следующей администрацией
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Американские чиновники сообщили украинским коллегам на переговорах в Париже, что вопрос о членстве Украины в НАТО может быть пересмотрен следующей администрацией США, пишет газета New York Times.
"Следующая администрация США может принять решение о том, чтобы позволить Украине вступить в НАТО", - приводит NYT слова американской стороны со ссылкой на источник, который присутствовал на встрече.
Официальные представители США акцентировали особое внимание на том, что действующий президент Дональд Трамп выступает против членства Украины в НАТО. New York Times сообщает, что американские чиновники заверили украинских партнеров: позиция Трампа не будет обязательной для следующего президента, если тот будет придерживаться иного мнения по этому вопросу.
Ранее стало известно, что в ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте о деятельности альянса за 2024 год не упоминается о перспективах вступления Украины в организацию. В отличие от этого, в аналогичном документе за 2023 год такая информация была представлена.
Трамп также высказывал сомнения относительно возможности вступления Украины в НАТО, утверждая, что стремление Киева к членству стало одной из причин текущего конфликта.
Зеленский в Риме может передать Трампу предложения Киева, пишет NYT