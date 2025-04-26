Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу в Риме, пишут СМИ - 26.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250426/smi-857047030.html
Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу в Риме, пишут СМИ
Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу в Риме, пишут СМИ - 26.04.2025, ПРАЙМ
Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу в Риме, пишут СМИ
Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на церемонии похорон Папы Римского Франциска была "очень короткой", сообщает издание "Страна.ua". | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T12:20+0300
2025-04-26T12:20+0300
политика
москва
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
sky news
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/01/841240181_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_ba6d6997686c7a57defda50ba44fa924.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на церемонии похорон Папы Римского Франциска была "очень короткой", сообщает издание "Страна.ua". Ранее некоторые украинские СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, сообщили о встрече Зеленского и Трампа. Однако на кадрах с церемонии Трамп был замечен отдельно от Зеленского."Судя по тому, что Трамп появился на церемонии похорон буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Зеленского сообщил о приходящей с ним встрече президента Украины, их общении было очень коротким", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Телеканал Sky News, ссылаясь на источники в Ватикане, сообщил, что Трамп и Зеленский встретились перед похоронами и договорились о проведении новой встречи после завершения церемонии.Газета Repubblica ранее сообщала о планах Трампа провести переговоры с рядом лидеров европейских стран и Зеленским в рамках визита в Рим на похороны Папы Римского Франциска.
https://1prime.ru/20250426/smi-857046169.html
москва
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/01/841240181_0:0:3557:2668_1920x0_80_0_0_fff5a00805b82bd2de55181c5cb8b8c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, sky news, new york times
Политика, МОСКВА, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Sky News, New York Times
12:20 26.04.2025
 
Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу в Риме, пишут СМИ

Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на похоронах папы Римского

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на церемонии похорон Папы Римского Франциска была "очень короткой", сообщает издание "Страна.ua".
Ранее некоторые украинские СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, сообщили о встрече Зеленского и Трампа. Однако на кадрах с церемонии Трамп был замечен отдельно от Зеленского.
"Судя по тому, что Трамп появился на церемонии похорон буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Зеленского сообщил о приходящей с ним встрече президента Украины, их общении было очень коротким", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Телеканал Sky News, ссылаясь на источники в Ватикане, сообщил, что Трамп и Зеленский встретились перед похоронами и договорились о проведении новой встречи после завершения церемонии.
Газета Repubblica ранее сообщала о планах Трампа провести переговоры с рядом лидеров европейских стран и Зеленским в рамках визита в Рим на похороны Папы Римского Франциска.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
Зеленский в Риме может передать Трампу предложения Киева, пишет NYT
11:01
 
ПолитикаМОСКВАСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампSky NewsNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала