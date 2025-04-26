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Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу в Риме, пишут СМИ

Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу в Риме, пишут СМИ - 26.04.2025, ПРАЙМ

Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу в Риме, пишут СМИ

Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на церемонии похорон Папы Римского Франциска была "очень короткой", сообщает издание "Страна.ua". | 26.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на церемонии похорон Папы Римского Франциска была "очень короткой", сообщает издание "Страна.ua". Ранее некоторые украинские СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, сообщили о встрече Зеленского и Трампа. Однако на кадрах с церемонии Трамп был замечен отдельно от Зеленского."Судя по тому, что Трамп появился на церемонии похорон буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Зеленского сообщил о приходящей с ним встрече президента Украины, их общении было очень коротким", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Телеканал Sky News, ссылаясь на источники в Ватикане, сообщил, что Трамп и Зеленский встретились перед похоронами и договорились о проведении новой встречи после завершения церемонии.Газета Repubblica ранее сообщала о планах Трампа провести переговоры с рядом лидеров европейских стран и Зеленским в рамках визита в Рим на похороны Папы Римского Франциска.

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