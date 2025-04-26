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Второй за субботу встречи Зеленского и Трампа не было, пишут украинские СМИ - 26.04.2025, ПРАЙМ
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Второй за субботу встречи Зеленского и Трампа не было, пишут украинские СМИ
Второй за субботу встречи Зеленского и Трампа не было, пишут украинские СМИ - 26.04.2025, ПРАЙМ
Второй за субботу встречи Зеленского и Трампа не было, пишут украинские СМИ
Второй за субботу встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа не было, сообщило издание "РБК Украина" со ссылкой на собственные источники,... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T15:39+0300
2025-04-26T15:39+0300
политика
сша
ватикан
дональд трамп
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Второй за субботу встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа не было, сообщило издание "РБК Украина" со ссылкой на собственные источники, утверждая при этом, что стороны уже "обсудили главное" в ходе короткого разговора. Ранее в субботу ряд украинских и западных СМИ сообщили, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп "очень быстро" покинул Рим после церемонии. "Продолжения встречи Зеленского и Трампа не было, но главное они обсудили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского издания. Как утверждают украинские журналисты, вторая встреча не состоялась из-за плотного графика Трампа. Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его.
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сша, ватикан, дональд трамп, владимир зеленский, украина
Политика, США, ВАТИКАН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, УКРАИНА
15:39 26.04.2025
 
Второй за субботу встречи Зеленского и Трампа не было, пишут украинские СМИ

Украинские СМИ опровергли проведение второй встречи Зеленского и Трампа в субботу

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Второй за субботу встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа не было, сообщило издание "РБК Украина" со ссылкой на собственные источники, утверждая при этом, что стороны уже "обсудили главное" в ходе короткого разговора.
Ранее в субботу ряд украинских и западных СМИ сообщили, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон папы Римского Франциска. Телеканал Sky News, ссылаясь на свои источники в Ватикане, передавал, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, по данным телеканала CNN, Трамп "очень быстро" покинул Рим после церемонии.
"Продолжения встречи Зеленского и Трампа не было, но главное они обсудили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского издания.
Как утверждают украинские журналисты, вторая встреча не состоялась из-за плотного графика Трампа.
Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что "многое успел обсудить" с американским президентом, и поблагодарил его.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу в Риме, пишут СМИ
12:20
 
ПолитикаСШАВАТИКАНДональд ТрампВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
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