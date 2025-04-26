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Ведущие мировые СМИ прокомментировали освобождение Курской области - 26.04.2025, ПРАЙМ
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Ведущие мировые СМИ прокомментировали освобождение Курской области
Ведущие мировые СМИ прокомментировали освобождение Курской области - 26.04.2025, ПРАЙМ
Ведущие мировые СМИ прокомментировали освобождение Курской области
Крупные зарубежные издания в субботу написали о завершении операции России по освобождению Курской области от ВСУ. | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T19:33+0300
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россия
сми
общество
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Крупные зарубежные издания в субботу написали о завершении операции России по освобождению Курской области от ВСУ. Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Из англоязычных СМИ на данное событие обратили внимание Financial Times, New York Times, Washington Post и New York Post. Немецкие СМИ, например Bild, также опубликовали соответствующую информацию. Издание Berliner Zeitung подчеркнуло, что иностранные ВС находились на территории России впервые с 1945 года. По мнению газеты, Курская область играла важную роль для Владимира Зеленского, который рассчитывал обменять ее на территории Донбасса. Также газета процитировала слова президента России Владимира Путина, что наступление ВСУ в Курской области - это "авантюра", которая провалилась. Испанская газета Mundo, а также итальянские Stampa и Messaggero разместили на своих интернет-страницах информацию о докладе Герасимова Владимиру Путину. Новость о завершении операции по освобождению Курской области также опубликовали датские газеты B.T. и Berlingske, норвежские газеты Dagsavisen и Dagbladet.
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россия, сми, общество , владимир путин, валерий герасимов
РОССИЯ, СМИ, Общество , Владимир Путин, Валерий Герасимов
19:33 26.04.2025
 
Ведущие мировые СМИ прокомментировали освобождение Курской области

Крупнейшие зарубежные издания написали об освобождении Курской области

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Крупные зарубежные издания в субботу написали о завершении операции России по освобождению Курской области от ВСУ.
Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
Из англоязычных СМИ на данное событие обратили внимание Financial Times, New York Times, Washington Post и New York Post.
Немецкие СМИ, например Bild, также опубликовали соответствующую информацию. Издание Berliner Zeitung подчеркнуло, что иностранные ВС находились на территории России впервые с 1945 года. По мнению газеты, Курская область играла важную роль для Владимира Зеленского, который рассчитывал обменять ее на территории Донбасса. Также газета процитировала слова президента России Владимира Путина, что наступление ВСУ в Курской области - это "авантюра", которая провалилась.
Испанская газета Mundo, а также итальянские Stampa и Messaggero разместили на своих интернет-страницах информацию о докладе Герасимова Владимиру Путину. Новость о завершении операции по освобождению Курской области также опубликовали датские газеты B.T. и Berlingske, норвежские газеты Dagsavisen и Dagbladet.
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РОССИЯСМИОбществоВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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