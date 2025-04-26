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СМИ: план Трампа по Крыму "высечен в камне"

СМИ: план Трампа по Крыму "высечен в камне" - 26.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: план Трампа по Крыму "высечен в камне"

План президента США Дональда Трампа, по которому за Россией останутся освобожденные на Украине территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также и... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T01:21+0300

2025-04-26T01:21+0300

2025-04-26T01:21+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. План президента США Дональда Трампа, по которому за Россией останутся освобожденные на Украине территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также и Крыма, "высечен в камне", утверждает газета Times со ссылкой на источники. Ранее Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. "План Трампа, предусматривающий сохранение за Россией освобожденных территорий на Украине, "высечен в камне", на фоне того, как... (Владимира – ред.) Зеленского вынуждают принять навязываемый мир", - заявляет газета Times. Как отмечает издание со ссылкой на источник, близкий к спецпосланнику США по Украине Стивену Уиткоффу, Трамп может встретиться с Зеленским в Риме на похоронах папы Римского Франциска в субботу, и он верит, что у Зеленского "реально нет выбора" кроме как согласиться на сформированное спецпосланником предложение об урегулировании конфликта. Издание заявляет, что Трамп угрожает выйти из переговорного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение. Как добавил Times источник, США считают, что в случае отказа Киева конфликт может продлиться месяцы и годы. "Прекращение финансирования США на самом деле окажет такое же влияние, как и прекращение поставок оружия в этом году, поскольку Украина использует эти деньги для закупки большего количества оружия у других союзников", - подчеркнул источник. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. При этом президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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мировая экономика, общество , украина, крым, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, washington post, оон