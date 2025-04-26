https://1prime.ru/20250426/tramp-857048296.html

"Без паники". К Трампу обратились с тревожным предупреждением по Украине

"Без паники". К Трампу обратились с тревожным предупреждением по Украине - 26.04.2025, ПРАЙМ

"Без паники". К Трампу обратились с тревожным предупреждением по Украине

Президенту США Дональду Трампу не следует впадать в панику, однако ему важно осознать, что отсутствие мира в украинском конфликте может привести к тому, что... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T13:50+0300

2025-04-26T13:50+0300

2025-04-26T13:53+0300

политика

европа

украина

ближний восток

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_0:24:774:459_1920x0_80_0_0_c70e46c858240c81f2148f7c18b38777.jpg

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу не следует впадать в панику, однако ему важно осознать, что отсутствие мира в украинском конфликте может привести к тому, что Европа окажется в состоянии войны. Такое мнение высказал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен."Я думаю, что мы приближаемся к решающему моменту", - написал он в соцсети Х.По словам эксперта, если Трампу не удастся разрешить ситуацию в Украине, это окажет серьезное влияние как на Европу, так и на Ближний Восток. В результате мировая экономика может столкнуться с глубоким кризисом."Мы можем либо добиться мира и перестроить мировую торговлю с умеренной рецессией, либо конфликт на Украине охватит Европу, Ближний Восток взорвется, и мировая экономика рухнет в депрессию. Без паники, господин президент и вице-президент!" - обратился профессор к Трампу и вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.Позже Трамп заявил, что большинство вопросов по урегулированию конфликта согласованы. Он выразил мнение о том, что для достижения окончательной сделки необходима встреча на очень высоком уровне между Россией и Украиной. Также президент пообещал поддержку Соединенных Штатов в стремлении завершить конфликт.

https://1prime.ru/20250426/ukraina-857045273.html

европа

украина

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, украина, ближний восток, дональд трамп