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"Без паники". К Трампу обратились с тревожным предупреждением по Украине
"Без паники". К Трампу обратились с тревожным предупреждением по Украине - 26.04.2025, ПРАЙМ
"Без паники". К Трампу обратились с тревожным предупреждением по Украине
Президенту США Дональду Трампу не следует впадать в панику, однако ему важно осознать, что отсутствие мира в украинском конфликте может привести к тому, что... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T13:50+0300
2025-04-26T13:50+0300
2025-04-26T13:53+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу не следует впадать в панику, однако ему важно осознать, что отсутствие мира в украинском конфликте может привести к тому, что Европа окажется в состоянии войны. Такое мнение высказал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен."Я думаю, что мы приближаемся к решающему моменту", - написал он в соцсети Х.По словам эксперта, если Трампу не удастся разрешить ситуацию в Украине, это окажет серьезное влияние как на Европу, так и на Ближний Восток. В результате мировая экономика может столкнуться с глубоким кризисом."Мы можем либо добиться мира и перестроить мировую торговлю с умеренной рецессией, либо конфликт на Украине охватит Европу, Ближний Восток взорвется, и мировая экономика рухнет в депрессию. Без паники, господин президент и вице-президент!" - обратился профессор к Трампу и вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.Позже Трамп заявил, что большинство вопросов по урегулированию конфликта согласованы. Он выразил мнение о том, что для достижения окончательной сделки необходима встреча на очень высоком уровне между Россией и Украиной. Также президент пообещал поддержку Соединенных Штатов в стремлении завершить конфликт.
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европа, украина, ближний восток, дональд трамп
Политика, ЕВРОПА, УКРАИНА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп
"Без паники". К Трампу обратились с тревожным предупреждением по Украине
Малинен предупредил Трампа о последствиях украинского конфликта в случае его затяжения
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу не следует впадать в панику, однако ему важно осознать, что отсутствие мира в украинском конфликте может привести к тому, что Европа окажется в состоянии войны. Такое мнение высказал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
"Я думаю, что мы приближаемся к решающему моменту", - написал он в соцсети Х.
По словам эксперта, если Трампу не удастся разрешить ситуацию в Украине, это окажет серьезное влияние как на Европу, так и на Ближний Восток. В результате мировая экономика может столкнуться с глубоким кризисом.
"Мы можем либо добиться мира и перестроить мировую торговлю с умеренной рецессией, либо конфликт на Украине охватит Европу, Ближний Восток взорвется, и мировая экономика рухнет в депрессию. Без паники, господин президент и вице-президент!" - обратился профессор к Трампу и вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.
Позже Трамп заявил, что большинство вопросов по урегулированию конфликта согласованы. Он выразил мнение о том, что для достижения окончательной сделки необходима встреча на очень высоком уровне между Россией и Украиной. Также президент пообещал поддержку Соединенных Штатов в стремлении завершить конфликт.
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