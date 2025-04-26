Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Без паники". К Трампу обратились с тревожным предупреждением по Украине - 26.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250426/tramp-857048296.html
"Без паники". К Трампу обратились с тревожным предупреждением по Украине
"Без паники". К Трампу обратились с тревожным предупреждением по Украине - 26.04.2025, ПРАЙМ
"Без паники". К Трампу обратились с тревожным предупреждением по Украине
Президенту США Дональду Трампу не следует впадать в панику, однако ему важно осознать, что отсутствие мира в украинском конфликте может привести к тому, что... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T13:50+0300
2025-04-26T13:53+0300
политика
европа
украина
ближний восток
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_0:24:774:459_1920x0_80_0_0_c70e46c858240c81f2148f7c18b38777.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу не следует впадать в панику, однако ему важно осознать, что отсутствие мира в украинском конфликте может привести к тому, что Европа окажется в состоянии войны. Такое мнение высказал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен."Я думаю, что мы приближаемся к решающему моменту", - написал он в соцсети Х.По словам эксперта, если Трампу не удастся разрешить ситуацию в Украине, это окажет серьезное влияние как на Европу, так и на Ближний Восток. В результате мировая экономика может столкнуться с глубоким кризисом."Мы можем либо добиться мира и перестроить мировую торговлю с умеренной рецессией, либо конфликт на Украине охватит Европу, Ближний Восток взорвется, и мировая экономика рухнет в депрессию. Без паники, господин президент и вице-президент!" - обратился профессор к Трампу и вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.Позже Трамп заявил, что большинство вопросов по урегулированию конфликта согласованы. Он выразил мнение о том, что для достижения окончательной сделки необходима встреча на очень высоком уровне между Россией и Украиной. Также президент пообещал поддержку Соединенных Штатов в стремлении завершить конфликт.
https://1prime.ru/20250426/ukraina-857045273.html
европа
украина
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_35:0:739:528_1920x0_80_0_0_0235731606175b22b48507d65f86cb1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, украина, ближний восток, дональд трамп
Политика, ЕВРОПА, УКРАИНА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп
13:50 26.04.2025 (обновлено: 13:53 26.04.2025)
 
"Без паники". К Трампу обратились с тревожным предупреждением по Украине

Малинен предупредил Трампа о последствиях украинского конфликта в случае его затяжения

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу не следует впадать в панику, однако ему важно осознать, что отсутствие мира в украинском конфликте может привести к тому, что Европа окажется в состоянии войны. Такое мнение высказал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
"Я думаю, что мы приближаемся к решающему моменту", - написал он в соцсети Х.
По словам эксперта, если Трампу не удастся разрешить ситуацию в Украине, это окажет серьезное влияние как на Европу, так и на Ближний Восток. В результате мировая экономика может столкнуться с глубоким кризисом.
"Мы можем либо добиться мира и перестроить мировую торговлю с умеренной рецессией, либо конфликт на Украине охватит Европу, Ближний Восток взорвется, и мировая экономика рухнет в депрессию. Без паники, господин президент и вице-президент!" - обратился профессор к Трампу и вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.
Позже Трамп заявил, что большинство вопросов по урегулированию конфликта согласованы. Он выразил мнение о том, что для достижения окончательной сделки необходима встреча на очень высоком уровне между Россией и Украиной. Также президент пообещал поддержку Соединенных Штатов в стремлении завершить конфликт.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
"Еще продержались". В Раде раскрыли хитрый план Зеленского
12:13
 
ПолитикаЕВРОПАУКРАИНАБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала