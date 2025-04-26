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Белый дом оценил встречу Трампа с Зеленским в Риме как "очень продуктивную" - 26.04.2025, ПРАЙМ
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Белый дом оценил встречу Трампа с Зеленским в Риме как "очень продуктивную"
Белый дом оценил встречу Трампа с Зеленским в Риме как "очень продуктивную" - 26.04.2025, ПРАЙМ
Белый дом оценил встречу Трампа с Зеленским в Риме как "очень продуктивную"
Белый дом в субботу подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на похоронах папы Римского Франциска и отметил, что разговор... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T17:06+0300
2025-04-26T17:07+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
washington post
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ВАШИНГТОН, 26 апр - ПРАЙМ. Белый дом в субботу подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на похоронах папы Римского Франциска и отметил, что разговор прошел "очень продуктивно". "Президент Трамп и Зеленский сегодня встретились в частном порядке и провели очень продуктивную беседу. Более подробная информация о встрече будет опубликована позже", - заявил директор по коммуникациям Стивен Чун, его слова приводит пресс-пул Белого дома. Ранее Зеленский заявил, что "многое успел обсудить" с Трампом на похоронах папы Римского Франциска в субботу. Газета Washington Post в среду сообщала, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом всё остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, washington post
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Washington Post
17:06 26.04.2025 (обновлено: 17:07 26.04.2025)
 
Белый дом оценил встречу Трампа с Зеленским в Риме как "очень продуктивную"

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Зеленским на похоронах папы Римского

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 26 апр - ПРАЙМ. Белый дом в субботу подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на похоронах папы Римского Франциска и отметил, что разговор прошел "очень продуктивно".
"Президент Трамп и Зеленский сегодня встретились в частном порядке и провели очень продуктивную беседу. Более подробная информация о встрече будет опубликована позже", - заявил директор по коммуникациям Стивен Чун, его слова приводит пресс-пул Белого дома.
Ранее Зеленский заявил, что "многое успел обсудить" с Трампом на похоронах папы Римского Франциска в субботу.
Газета Washington Post в среду сообщала, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом всё остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Трамп в среду раскритиковал заявления Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
Второй за субботу встречи Зеленского и Трампа не было, пишут украинские СМИ
15:39
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийWashington Post
 
 
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