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Эксперт рассказал о перспективах экспорта угля из России в страны ЮВА

Эксперт рассказал о перспективах экспорта угля из России в страны ЮВА - 26.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о перспективах экспорта угля из России в страны ЮВА

Россия может нарастить экспорт угля в Турцию, Индию, Вьетнам или страны Юго-Восточной Азии, где спрос остается устойчивым, на фоне снижения рентабельности... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T13:10+0300

2025-04-26T13:10+0300

2025-04-26T13:10+0300

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индия

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россия может нарастить экспорт угля в Турцию, Индию, Вьетнам или страны Юго-Восточной Азии, где спрос остается устойчивым, на фоне снижения рентабельности поставок в Китай, рассказал РИА Новости партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Поставки энергетического угля из РФ в первом квартале 2025 года стали убыточными даже на самом рентабельном направлении – при экспорте в Китай через дальневосточные порты, сообщила ранее на этой неделе газета "Ведомости" со ссылкой на обзор консалтинговой компании "Технологии доверия". Нетбэк (цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя) при поставках из главного угольного региона страны - Кемеровской области составил минус 259 рублей за тонну, в декабре он был 1,7 тысячи рублей. "Исправить ситуацию можно за счет снижения логистических расходов - пересмотра тарифов на железнодорожную перевозку и портовую перевалку, а также частичной компенсации этих затрат за счет государства или инфраструктурных субсидий. Дополнительно стоит рассмотреть возможность сокращения объемов добычи для стабилизации внутренних цен, а также диверсификацию экспортных потоков - нарастить поставки в Турцию, Индию, Вьетнам или страны Юго-Восточной Азии, где спрос остается устойчивым и не так сильно завязан на собственную добычу", - прокомментировал данные аналитик. По его словам, падение рентабельности поставок энергетического угля из России в Китай через дальневосточные порты связано прежде всего с резким снижением мировых цен на уголь и высокой долей логистических издержек в конечной стоимости. В первом квартале 2025 года цены удерживались на относительно низком уровне из-за перепроизводства, высоких мировых запасов и сезонного снижения потребления, добавил эксперт. Китай сократил закупки, нарастив внутреннюю добычу, а Индия, хотя и проявляет интерес к импорту, активно пользуется текущей ситуацией для давления на цену. Таким образом, даже при наличии физического спроса конкуренция между поставщиками обострилась, и российский уголь проигрывает в себестоимости доставки, отметил он. "В условиях, когда транспортировка, перевалка и фрахт занимают до 70–75% от экспортной цены, даже относительно стабильный спрос со стороны Китая не обеспечивает прибыльности сделок. Дополнительно давление на рентабельность оказывают курсовые колебания, санкции, удорожание железнодорожных тарифов и падение спроса на фоне роста собственной добычи угля в Китае", - уточнил Касаткин. Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, заявлял губернатор крупнейшего угольного региона - Кузбасса Илья Середюк в прошлом году. По данным Росстата, доля убыточных угольных компаний в январе-ноябре 2024 года составила 53,3%. Экспорт угля из РФ по итогам прошлого года снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, следовало из авторской статьи вице-премьера России Александра Новака для журнала "Энергетическая политика", опубликованной в январе.

https://1prime.ru/20250113/ugol-854168636.html

китай

индия

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россия, китай, индия, турция, александр новак, ведомости, росстат