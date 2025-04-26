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Самолет спецпосланника США Уиткоффа приземлился в Омане - 26.04.2025, ПРАЙМ
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Самолет спецпосланника США Уиткоффа приземлился в Омане
Самолет спецпосланника США Уиткоффа приземлился в Омане - 26.04.2025, ПРАЙМ
Самолет спецпосланника США Уиткоффа приземлился в Омане
Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в международном аэропорту Омана Маскат, следует | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T02:06+0300
2025-04-26T02:06+0300
мировая экономика
сша
оман
иран
стив уиткофф
владимир путин
юрий ушаков
аэропорт внуково
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в международном аэропорту Омана Маскат, следует из данных сервиса Flightradar24. Ранее самолет Bombardier Global 7500, на котором, предположительно, находился Уиткофф, вылетел из аэропорта "Внуково" примерно в 18.10 мск. По информации сервиса Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 приземлился в Омане приблизительно в 01.40 мск. В субботу в оманской столице Маскате пройдут консультации технических групп Ирана и США. Уиткофф, как ожидается, будет участвовать в непрямых переговорах с Ираном. Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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мировая экономика, сша, оман, иран, стив уиткофф, владимир путин, юрий ушаков, аэропорт внуково, рфпи
Мировая экономика, США, ОМАН, ИРАН, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Юрий Ушаков, аэропорт Внуково, РФПИ
02:06 26.04.2025
 
Самолет спецпосланника США Уиткоффа приземлился в Омане

Flightradar24: самолет спецпосланника США Уиткоффа приземлился в аэропорту Омана

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Самолет, на котором, предположительно, в пятницу прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в международном аэропорту Омана Маскат, следует из данных сервиса Flightradar24.
Ранее самолет Bombardier Global 7500, на котором, предположительно, находился Уиткофф, вылетел из аэропорта "Внуково" примерно в 18.10 мск.
По информации сервиса Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 приземлился в Омане приблизительно в 01.40 мск.
В субботу в оманской столице Маскате пройдут консультации технических групп Ирана и США. Уиткофф, как ожидается, будет участвовать в непрямых переговорах с Ираном.
Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа прошла в Кремле в пятницу. С российской стороны также участие принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
 
Мировая экономикаСШАОМАНИРАНСтив УиткоффВладимир ПутинЮрий Ушаковаэропорт ВнуковоРФПИ
 
 
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