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"Королева драмы". Бывший сотрудник ЦРУ высмеял поведение Зеленского - 26.04.2025, ПРАЙМ
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"Королева драмы". Бывший сотрудник ЦРУ высмеял поведение Зеленского
"Королева драмы". Бывший сотрудник ЦРУ высмеял поведение Зеленского - 26.04.2025, ПРАЙМ
"Королева драмы". Бывший сотрудник ЦРУ высмеял поведение Зеленского
Владимир Зеленский допустил ошибку, когда публично раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа о признании Крыма российским для урегулирования... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T08:44+0300
2025-04-26T08:44+0300
политика
сша
крым
владимир зеленский
джей ди вэнс
washington post
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский допустил ошибку, когда публично раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа о признании Крыма российским для урегулирования конфликта в Украине. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Он упустил возможность. Он просто не должен был ничего говорить перед встречей в Лондоне. Вместо этого, королева драмы воспряла и начала вопить во все стороны", - заявил Джонсон.Эксперт отметил, что подобное поведение лишь усугубило отношения между Зеленским и американским лидером, продемонстрировав недоговороспособность украинского президента.американская газета Washington Post сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию конфликта, запланированную на среду в Лондоне. Аналогичное сообщение опубликовала и New York Times, указав, что госсекретарь Марко Рубио отменил свою поездку из-за отказа Зеленского признать Крым частью России.В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка может выйти из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с предложениями Штатов по прекращению конфликта.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Москве не воспринимают слова Вэнса как ультиматум. Он добавил, что США продолжают свои посреднические усилия, и Россия это приветствует, подчеркивая наличие двусторонних контактов между Москвой и Вашингтоном.
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сша, крым, владимир зеленский, джей ди вэнс, washington post, new york times, цру, украина
Политика, США, КРЫМ, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс, Washington Post, New York Times, ЦРУ, УКРАИНА
08:44 26.04.2025
 
"Королева драмы". Бывший сотрудник ЦРУ высмеял поведение Зеленского

Джонсон: Зеленский упустил возможность, раскритиковав план Трампа по Крыму

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский допустил ошибку, когда публично раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа о признании Крыма российским для урегулирования конфликта в Украине. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Он упустил возможность. Он просто не должен был ничего говорить перед встречей в Лондоне. Вместо этого, королева драмы воспряла и начала вопить во все стороны", - заявил Джонсон.
Эксперт отметил, что подобное поведение лишь усугубило отношения между Зеленским и американским лидером, продемонстрировав недоговороспособность украинского президента.
американская газета Washington Post сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию конфликта, запланированную на среду в Лондоне. Аналогичное сообщение опубликовала и New York Times, указав, что госсекретарь Марко Рубио отменил свою поездку из-за отказа Зеленского признать Крым частью России.
В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка может выйти из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с предложениями Штатов по прекращению конфликта.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Москве не воспринимают слова Вэнса как ультиматум. Он добавил, что США продолжают свои посреднические усилия, и Россия это приветствует, подчеркивая наличие двусторонних контактов между Москвой и Вашингтоном.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Зеленский снова упрямится и отвергает позицию Трампа по Крыму
Вчера, 21:46
 
ПолитикаСШАКРЫМВладимир ЗеленскийДжей Ди ВэнсWashington PostNew York TimesЦРУУКРАИНА
 
 
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