https://1prime.ru/20250426/ukraina-857044104.html

"Королева драмы". Бывший сотрудник ЦРУ высмеял поведение Зеленского

"Королева драмы". Бывший сотрудник ЦРУ высмеял поведение Зеленского - 26.04.2025, ПРАЙМ

"Королева драмы". Бывший сотрудник ЦРУ высмеял поведение Зеленского

Владимир Зеленский допустил ошибку, когда публично раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа о признании Крыма российским для урегулирования... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T08:44+0300

2025-04-26T08:44+0300

2025-04-26T08:44+0300

политика

сша

крым

владимир зеленский

джей ди вэнс

washington post

new york times

цру

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/08/841240829_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_912ea37816774f8c4eaa7d9f9ac58f61.jpg

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский допустил ошибку, когда публично раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа о признании Крыма российским для урегулирования конфликта в Украине. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Он упустил возможность. Он просто не должен был ничего говорить перед встречей в Лондоне. Вместо этого, королева драмы воспряла и начала вопить во все стороны", - заявил Джонсон.Эксперт отметил, что подобное поведение лишь усугубило отношения между Зеленским и американским лидером, продемонстрировав недоговороспособность украинского президента.американская газета Washington Post сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию конфликта, запланированную на среду в Лондоне. Аналогичное сообщение опубликовала и New York Times, указав, что госсекретарь Марко Рубио отменил свою поездку из-за отказа Зеленского признать Крым частью России.В среду вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка может выйти из переговорного процесса, если Россия и Украина не согласятся с предложениями Штатов по прекращению конфликта.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Москве не воспринимают слова Вэнса как ультиматум. Он добавил, что США продолжают свои посреднические усилия, и Россия это приветствует, подчеркивая наличие двусторонних контактов между Москвой и Вашингтоном.

https://1prime.ru/20250425/zelenskiy-857039715.html

сша

крым

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, крым, владимир зеленский, джей ди вэнс, washington post, new york times, цру, украина