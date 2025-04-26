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"Должны начать". В Раде сделали неожиданное предложение России и Белоруссии - 26.04.2025, ПРАЙМ
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"Должны начать". В Раде сделали неожиданное предложение России и Белоруссии
"Должны начать". В Раде сделали неожиданное предложение России и Белоруссии - 26.04.2025, ПРАЙМ
"Должны начать". В Раде сделали неожиданное предложение России и Белоруссии
Украина должна присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале. | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T09:51+0300
2025-04-26T09:51+0300
политика
россия
белоруссия
украина
общество
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Украина должна присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале."Украина исторически, духовно, культурно и экономически всегда была частью общего пространства с Россией и Беларусью. Наша сила — в единстве", - написал политик.Дмитрук считает, что такая форма сотрудничества будет наиболее эффективной для обеспечения безопасности и развития в условиях новой глобальной поляризации. Он подчеркнул, что это взаимодействие не предполагает утрату независимости или самобытности, а наоборот, позволит сохранить суверенитет Украины."Поэтому уже сейчас, несмотря на войну, мы должны начать работу над архитектурой будущих отношений между Россией, Беларусью и Украиной", - призвал политик, предложив разработать дорожные карты, гуманитарные инициативы и создать платформы для экспертных и дипломатических диалогов.Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года, который вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. Этот документ определяет основные направления интеграции, включая создание единой денежной единицы и объединение энергетических систем.Договор также гарантирует, что каждое из государств сохраняет свою независимость, суверенитет и территориальную целостность, включая сохранение своих государственных символов и Конституции.
https://1prime.ru/20250426/lavrov-857043560.html
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россия, белоруссия, украина, общество
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, Общество
09:51 26.04.2025
 
"Должны начать". В Раде сделали неожиданное предложение России и Белоруссии

Депутат Рады Дмитрук: Украина должна стать частью Союзного государства России и Белоруссии

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Украина должна присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Украина исторически, духовно, культурно и экономически всегда была частью общего пространства с Россией и Беларусью. Наша сила — в единстве", - написал политик.
Дмитрук считает, что такая форма сотрудничества будет наиболее эффективной для обеспечения безопасности и развития в условиях новой глобальной поляризации. Он подчеркнул, что это взаимодействие не предполагает утрату независимости или самобытности, а наоборот, позволит сохранить суверенитет Украины.
"Поэтому уже сейчас, несмотря на войну, мы должны начать работу над архитектурой будущих отношений между Россией, Беларусью и Украиной", - призвал политик, предложив разработать дорожные карты, гуманитарные инициативы и создать платформы для экспертных и дипломатических диалогов.
Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года, который вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. Этот документ определяет основные направления интеграции, включая создание единой денежной единицы и объединение энергетических систем.
Договор также гарантирует, что каждое из государств сохраняет свою независимость, суверенитет и территориальную целостность, включая сохранение своих государственных символов и Конституции.
#Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
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08:13
 
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