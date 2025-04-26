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"Еще продержались". В Раде раскрыли хитрый план Зеленского - 26.04.2025, ПРАЙМ
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"Еще продержались". В Раде раскрыли хитрый план Зеленского
"Еще продержались". В Раде раскрыли хитрый план Зеленского - 26.04.2025, ПРАЙМ
"Еще продержались". В Раде раскрыли хитрый план Зеленского
Владимир Зеленский и его помощник Андрей Ермак пытаются выиграть время, вводя в заблуждение своих зарубежных партнеров. Об этом заявил депутат Верховной рады... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T12:13+0300
2025-04-26T13:12+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и его помощник Андрей Ермак пытаются выиграть время, вводя в заблуждение своих зарубежных партнеров. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.Дубинский утверждает, что Зеленский изображает из себя "недоговороспособного" человека, тогда как Ермак выступает в роли конструктивного и дружелюбного посредника. Он считает, что у руководства Украины на самом деле нет четкого плана действий и все усилия направлены на то, чтобы продержаться как можно дольше, пока терпение США не иссякнет."Если согласен Ермак, то ему надо убедить Зеленского. А пока это происходит — что-то поменяется: или подмахнут бриты, или проскользнут французы, что-то муркнет Еврокомиссия. И оп, еще неделю продержались", - подытожил депутат.Накануне Дубинский также выразил несогласие с прогнозом Дональда Трампа о возможном крахе Украины в течение трех лет. Он считает, что если Зеленский не пойдет на мирные переговоры, то Украине удастся продержаться максимум полгода.
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сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
12:13 26.04.2025 (обновлено: 13:12 26.04.2025)
 
"Еще продержались". В Раде раскрыли хитрый план Зеленского

Дубинский: Зеленский и Ермак тянут время, обманывая международных партнеров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и его помощник Андрей Ермак пытаются выиграть время, вводя в заблуждение своих зарубежных партнеров. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
Дубинский утверждает, что Зеленский изображает из себя "недоговороспособного" человека, тогда как Ермак выступает в роли конструктивного и дружелюбного посредника. Он считает, что у руководства Украины на самом деле нет четкого плана действий и все усилия направлены на то, чтобы продержаться как можно дольше, пока терпение США не иссякнет.
"Если согласен Ермак, то ему надо убедить Зеленского. А пока это происходит — что-то поменяется: или подмахнут бриты, или проскользнут французы, что-то муркнет Еврокомиссия. И оп, еще неделю продержались", - подытожил депутат.
Накануне Дубинский также выразил несогласие с прогнозом Дональда Трампа о возможном крахе Украины в течение трех лет. Он считает, что если Зеленский не пойдет на мирные переговоры, то Украине удастся продержаться максимум полгода.
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ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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