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"Еще продержались". В Раде раскрыли хитрый план Зеленского

"Еще продержались". В Раде раскрыли хитрый план Зеленского - 26.04.2025, ПРАЙМ

"Еще продержались". В Раде раскрыли хитрый план Зеленского

Владимир Зеленский и его помощник Андрей Ермак пытаются выиграть время, вводя в заблуждение своих зарубежных партнеров. Об этом заявил депутат Верховной рады... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T12:13+0300

2025-04-26T12:13+0300

2025-04-26T13:12+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и его помощник Андрей Ермак пытаются выиграть время, вводя в заблуждение своих зарубежных партнеров. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.Дубинский утверждает, что Зеленский изображает из себя "недоговороспособного" человека, тогда как Ермак выступает в роли конструктивного и дружелюбного посредника. Он считает, что у руководства Украины на самом деле нет четкого плана действий и все усилия направлены на то, чтобы продержаться как можно дольше, пока терпение США не иссякнет."Если согласен Ермак, то ему надо убедить Зеленского. А пока это происходит — что-то поменяется: или подмахнут бриты, или проскользнут французы, что-то муркнет Еврокомиссия. И оп, еще неделю продержались", - подытожил депутат.Накануне Дубинский также выразил несогласие с прогнозом Дональда Трампа о возможном крахе Украины в течение трех лет. Он считает, что если Зеленский не пойдет на мирные переговоры, то Украине удастся продержаться максимум полгода.

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сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп