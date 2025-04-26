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В Турции узнали, какие потери грозят Украине за отказ от переговоров - 26.04.2025, ПРАЙМ
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В Турции узнали, какие потери грозят Украине за отказ от переговоров
В Турции узнали, какие потери грозят Украине за отказ от переговоров - 26.04.2025, ПРАЙМ
В Турции узнали, какие потери грозят Украине за отказ от переговоров
после освобождения Курской области от украинских войск Киев будет вынужден приступить к мирным переговорам, иначе рискует потерять всё побережье Чёрного моря,... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T22:20+0300
2025-04-26T22:20+0300
политика
украина
турция
россия
владимир путин
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АНТАКЬЯ (Турция), 26 апр - ПРАЙМ. после освобождения Курской области от украинских войск Киев будет вынужден приступить к мирным переговорам, иначе рискует потерять всё побережье Чёрного моря, заявил заявил РИА Новости генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ.В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от сил ВСУ.По словам эксперта, освобождение Курской области позволило России устранить препятствие для будущих мирных переговорах, в то время как Украина в очередной раз потеряла одно из преимуществ. Таким образом, Украина оказалась не в той позиции, чтобы диктовать какие-либо условия для переговоров."Украина будет вынуждена в нынешней ситуации сесть за стол переговоров. Зеленский должен признать потерю Крыма, Донбасса... В ином случае, если Киев будет затягивать войну, то потеряет уже побережье Черного моря", - подчеркнул Караташ. Эксперт также отметил, что Европа продолжает активно препятствовать проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом.В свою очередь генерал-лейтенант ВВС Турции в отставке Эрдоган Каракуш заявил РИА Новости, что освобождение Курской области усилит позиции РФ на переговорах. Однако он предупредил о риске возобновления поставок американского оружия Украине, что может затянуть кризис.
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украина, турция, россия, владимир путин
Политика, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин
22:20 26.04.2025
 
В Турции узнали, какие потери грозят Украине за отказ от переговоров

Караташ: если Украина не сядет за стол переговоров, то потеряет побережье Черного моря

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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АНТАКЬЯ (Турция), 26 апр - ПРАЙМ. после освобождения Курской области от украинских войск Киев будет вынужден приступить к мирным переговорам, иначе рискует потерять всё побережье Чёрного моря, заявил заявил РИА Новости генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ.
В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от сил ВСУ.
По словам эксперта, освобождение Курской области позволило России устранить препятствие для будущих мирных переговорах, в то время как Украина в очередной раз потеряла одно из преимуществ. Таким образом, Украина оказалась не в той позиции, чтобы диктовать какие-либо условия для переговоров.
"Украина будет вынуждена в нынешней ситуации сесть за стол переговоров. Зеленский должен признать потерю Крыма, Донбасса... В ином случае, если Киев будет затягивать войну, то потеряет уже побережье Черного моря", - подчеркнул Караташ.
Эксперт также отметил, что Европа продолжает активно препятствовать проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом.
В свою очередь генерал-лейтенант ВВС Турции в отставке Эрдоган Каракуш заявил РИА Новости, что освобождение Курской области усилит позиции РФ на переговорах. Однако он предупредил о риске возобновления поставок американского оружия Украине, что может затянуть кризис.
%Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
Премьер Италии Мелони и Зеленский обсудили достижение перемирия на Украине
18:37
 
ПолитикаУКРАИНАТУРЦИЯРОССИЯВладимир Путин
 
 
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