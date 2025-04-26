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В Ватикане началась церемония похорон папы Римского - 26.04.2025, ПРАЙМ
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В Ватикане началась церемония похорон папы Римского
В Ватикане началась церемония похорон папы Римского - 26.04.2025, ПРАЙМ
В Ватикане началась церемония похорон папы Римского
Торжественная церемония похорон папы Римского Франциска проходит в субботу на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости. | 26.04.2025, ПРАЙМ
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ВАТИКАН, 26 апр - ПРАЙМ. Торжественная церемония похорон папы Римского Франциска проходит в субботу на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятие прибыли свыше 160 делегаций от государств и международных организаций, а на самой площади, как сообщили в полицейском управлении Рима, уже за час до начала заупокойной службы собрались 140 тысяч человек. Богослужение возглавит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. С началом литургии гроб с телом понтифика вынесли из базилики Святого Петра. С ним последовали члены коллегии кардиналы, прощавшиеся с понтификом. Пространство площади разделено на несколько зон, в каждой из которых разместятся делегации политиков, кардиналы и архиепископы, а также приглашенные участники из числа духовенства. В числе последних гостей на церемонию прибыли президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, которые в составе большой делегации вместе вышли из базилики.
https://1prime.ru/20250426/repubblica-857044918.html
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общество , рим, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский
Общество , Рим, США, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
11:43 26.04.2025
 
В Ватикане началась церемония похорон папы Римского

Церемония похорон папы Римского проходит на площади Святого Петра в Ватикане

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКупол собора святого Петра в Ватикане
Купол собора святого Петра в Ватикане - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАТИКАН, 26 апр - ПРАЙМ. Торжественная церемония похорон папы Римского Франциска проходит в субботу на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятие прибыли свыше 160 делегаций от государств и международных организаций, а на самой площади, как сообщили в полицейском управлении Рима, уже за час до начала заупокойной службы собрались 140 тысяч человек.
Богослужение возглавит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. С началом литургии гроб с телом понтифика вынесли из базилики Святого Петра. С ним последовали члены коллегии кардиналы, прощавшиеся с понтификом.
Пространство площади разделено на несколько зон, в каждой из которых разместятся делегации политиков, кардиналы и архиепископы, а также приглашенные участники из числа духовенства.
В числе последних гостей на церемонию прибыли президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, которые в составе большой делегации вместе вышли из базилики.
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
Трамп встретится с Мелони, Стармером и Зеленским в Риме, пишут СМИ
10:05
 
ОбществоРимСШАФРАНЦИЯДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
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