https://1prime.ru/20250426/vatikan-857051657.html

Папу римского Франциска похоронили в Риме

Папу римского Франциска похоронили в Риме - 26.04.2025, ПРАЙМ

Папу римского Франциска похоронили в Риме

Папа Франциск захоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, сообщила Служба печати Святого престола | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T16:49+0300

2025-04-26T16:49+0300

2025-04-26T16:49+0300

общество

рим

ватикан

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ВАТИКАН, 26 апр - Прайм. Папа Франциск захоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, сообщила Служба печати Святого престола "В 13.00 начался обряд захоронения гроба Римского понтифика. Обряд состоялся в соответствии с предписаниями Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (документ "Порядок похорон римского понтифика - ред.) под председательством кардинала-камерленго в присутствии лиц, указанных в соответствующем уведомлении Службы литургических церемоний, и родственников усопшего Папы и завершился в 13.30 (14.30 мск - ред.)", - говорится в сообщении. Утром на площади Святого Петра состоялась торжественная церемония похорон папы Франциска, свидетелями которой стали 250 тысяч человек. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу в последний путь. В Риме проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек, сообщил Ватикан. В базилике, которую Франциск выбрал для погребения, процессию встретили кардинал-камарленго Кевин Фаррелл и глава папской Службы литургических церемоний монсеньор Диего Равелли. В своем завещании Франциск просил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений на уровне земли. В отличие от многих предшественников он избрал местом погребения не собор Святого Петра, а базилику Санта-Мария-Маджоре с широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani ("Спасение народа римского").

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рим

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общество , рим, ватикан