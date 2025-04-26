Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Папу римского Франциска похоронили в Риме - 26.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250426/vatikan-857051657.html
Папу римского Франциска похоронили в Риме
Папу римского Франциска похоронили в Риме - 26.04.2025, ПРАЙМ
Папу римского Франциска похоронили в Риме
Папа Франциск захоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, сообщила Служба печати Святого престола | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T16:49+0300
2025-04-26T16:49+0300
общество
рим
ватикан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857051506_0:18:758:444_1920x0_80_0_0_c16813d926cbb1ac6c18a8543bdf3468.jpg
ВАТИКАН, 26 апр - Прайм. Папа Франциск захоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, сообщила Служба печати Святого престола "В 13.00 начался обряд захоронения гроба Римского понтифика. Обряд состоялся в соответствии с предписаниями Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (документ "Порядок похорон римского понтифика - ред.) под председательством кардинала-камерленго в присутствии лиц, указанных в соответствующем уведомлении Службы литургических церемоний, и родственников усопшего Папы и завершился в 13.30 (14.30 мск - ред.)", - говорится в сообщении. Утром на площади Святого Петра состоялась торжественная церемония похорон папы Франциска, свидетелями которой стали 250 тысяч человек. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу в последний путь. В Риме проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек, сообщил Ватикан. В базилике, которую Франциск выбрал для погребения, процессию встретили кардинал-камарленго Кевин Фаррелл и глава папской Службы литургических церемоний монсеньор Диего Равелли. В своем завещании Франциск просил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений на уровне земли. В отличие от многих предшественников он избрал местом погребения не собор Святого Петра, а базилику Санта-Мария-Маджоре с широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani ("Спасение народа римского").
https://1prime.ru/20250426/makron-857051338.html
рим
ватикан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857051506_71:0:687:462_1920x0_80_0_0_8616bf068e06b205da671c321b1a4589.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рим, ватикан
Общество , Рим, ВАТИКАН
16:49 26.04.2025
 
Папу римского Франциска похоронили в Риме

Папу Франциска похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме

© РИА Новости . Александр Логунов | Перейти в медиабанкПохороны папы римского Франциска
Похороны папы римского Франциска - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Александр Логунов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАТИКАН, 26 апр - Прайм. Папа Франциск захоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, сообщила Служба печати Святого престола
"В 13.00 начался обряд захоронения гроба Римского понтифика. Обряд состоялся в соответствии с предписаниями Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (документ "Порядок похорон римского понтифика - ред.) под председательством кардинала-камерленго в присутствии лиц, указанных в соответствующем уведомлении Службы литургических церемоний, и родственников усопшего Папы и завершился в 13.30 (14.30 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
Утром на площади Святого Петра состоялась торжественная церемония похорон папы Франциска, свидетелями которой стали 250 тысяч человек. После литургии катафалк с телом понтифика проехал по улицам Рима, дав возможность верующим проводить Папу в последний путь. В Риме проститься с Франциском вышли 150 тысяч человек, сообщил Ватикан.
В базилике, которую Франциск выбрал для погребения, процессию встретили кардинал-камарленго Кевин Фаррелл и глава папской Службы литургических церемоний монсеньор Диего Равелли.
В своем завещании Франциск просил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений на уровне земли. В отличие от многих предшественников он избрал местом погребения не собор Святого Петра, а базилику Санта-Мария-Маджоре с широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani ("Спасение народа римского").
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
"Не удержался". Макрон на похоронах папы римского вызвал гнев во Франции
16:39
 
ОбществоРимВАТИКАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала