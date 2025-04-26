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ФСБ задержала украинского агента, заминировавшего автомобиль в Балашихе

ФСБ задержала украинского агента, заминировавшего автомобиль в Балашихе - 26.04.2025, ПРАЙМ

ФСБ задержала украинского агента, заминировавшего автомобиль в Балашихе

Задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщает ЦОС ФСБ РФ. | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T18:39+0300

2025-04-26T18:39+0300

2025-04-26T18:39+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат, 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине, заминировавший автомобиль Фольксваген Гольф в городе Балашихе Московской области, в результате подрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенант Москалик Ярослав, 1966 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется. что Кузин приобрел автомашину, в которую установил самодельное взрывное устройство, компоненты которого изъял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Московской области. Двадцать пятого апреля 2025 года при выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины. "Задержанный доставлен сотрудниками ФСБ России в Следственный комитет Российской Федерации для проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт"), ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России", - добавило ведомство.

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