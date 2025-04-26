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ФСБ задержала украинского агента, заминировавшего автомобиль в Балашихе - 26.04.2025, ПРАЙМ
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ФСБ задержала украинского агента, заминировавшего автомобиль в Балашихе
ФСБ задержала украинского агента, заминировавшего автомобиль в Балашихе - 26.04.2025, ПРАЙМ
ФСБ задержала украинского агента, заминировавшего автомобиль в Балашихе
Задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщает ЦОС ФСБ РФ. | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T18:39+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат, 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине, заминировавший автомобиль Фольксваген Гольф в городе Балашихе Московской области, в результате подрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенант Москалик Ярослав, 1966 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется. что Кузин приобрел автомашину, в которую установил самодельное взрывное устройство, компоненты которого изъял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Московской области. Двадцать пятого апреля 2025 года при выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины. "Задержанный доставлен сотрудниками ФСБ России в Следственный комитет Российской Федерации для проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт"), ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России", - добавило ведомство.
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россия, украина, москва, фсб, вс рф, минобороны рф, задержание
РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, ФСБ, ВС РФ, Минобороны РФ, задержание
18:39 26.04.2025
 
ФСБ задержала украинского агента, заминировавшего автомобиль в Балашихе

ФСБ задержала украинского агента, заминировавшего машину, в которой погиб Москалик

© РИА Новости . Андрей Стенин"Наручники
Наручники - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат, 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине, заминировавший автомобиль Фольксваген Гольф в городе Балашихе Московской области, в результате подрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенант Москалик Ярослав, 1966 года рождения", - говорится в сообщении.
Уточняется. что Кузин приобрел автомашину, в которую установил самодельное взрывное устройство, компоненты которого изъял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Московской области. Двадцать пятого апреля 2025 года при выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины.
"Задержанный доставлен сотрудниками ФСБ России в Следственный комитет Российской Федерации для проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт"), ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России", - добавило ведомство.
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
При взрыве машины в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
Вчера, 13:08
 
РОССИЯУКРАИНАМОСКВАФСБВС РФМинобороны РФзадержание
 
 
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