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McDonald's подала заявку на регистрацию своего товарного знака

McDonald's подала заявку на регистрацию своего товарного знака - 26.04.2025, ПРАЙМ

McDonald's подала заявку на регистрацию своего товарного знака

Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" и в данный момент находится в контакте с ведомством, выяснило... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T06:04+0300

2025-04-26T06:04+0300

2025-04-26T06:04+0300

бизнес

макдоналдс

роспатент

mcdonald's

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" и в данный момент находится в контакте с ведомством, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы. Согласно данным ведомства, компания подала заявку на регистрацию в декабре 2024 года, Роспатент ее опубликовал в 2025 году, в апреле было принято решение о принятии заявки к рассмотрению, компания также направило письмо о соответствии перечня товаров и услуг требованиям Кодекса. Под товарным знаком "Макдоналдс" компания хочет производить и продавать в России напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды и напитков. "Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России", - рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. Она добавила, что подача заявки на русском языке свидетельствует о реакции компании на ожидаемые изменения в российском законодательстве в части требований к размещению вывесок на русском языке. "Такая позиция подтверждает проактивный мониторинг российского законодательного поля со стороны "Макдоналдс" и потенциальную заинтересованность компании в возвращении на российский рынок", - заключила эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, макдоналдс, роспатент, mcdonald's