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McDonald's подала заявку на регистрацию своего товарного знака
McDonald's подала заявку на регистрацию своего товарного знака - 26.04.2025, ПРАЙМ
McDonald's подала заявку на регистрацию своего товарного знака
Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" и в данный момент находится в контакте с ведомством, выяснило... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T06:04+0300
2025-04-26T06:04+0300
2025-04-26T06:04+0300
бизнес
макдоналдс
роспатент
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" и в данный момент находится в контакте с ведомством, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы.
Согласно данным ведомства, компания подала заявку на регистрацию в декабре 2024 года, Роспатент ее опубликовал в 2025 году, в апреле было принято решение о принятии заявки к рассмотрению, компания также направило письмо о соответствии перечня товаров и услуг требованиям Кодекса.
Под товарным знаком "Макдоналдс" компания хочет производить и продавать в России напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды и напитков.
"Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России", - рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
Она добавила, что подача заявки на русском языке свидетельствует о реакции компании на ожидаемые изменения в российском законодательстве в части требований к размещению вывесок на русском языке.
"Такая позиция подтверждает проактивный мониторинг российского законодательного поля со стороны "Макдоналдс" и потенциальную заинтересованность компании в возвращении на российский рынок", - заключила эксперт.
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бизнес, макдоналдс, роспатент, mcdonald's
Бизнес, Макдоналдс, Роспатент, McDonald's
McDonald's подала заявку на регистрацию своего товарного знака
McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" и в данный момент находится в контакте с ведомством, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы.
Согласно данным ведомства, компания подала заявку на регистрацию в декабре 2024 года, Роспатент ее опубликовал в 2025 году, в апреле было принято решение о принятии заявки к рассмотрению, компания также направило письмо о соответствии перечня товаров и услуг требованиям Кодекса.
Под товарным знаком "Макдоналдс" компания хочет производить и продавать в России напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку еды и напитков.
"Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России", - рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
Она добавила, что подача заявки на русском языке свидетельствует о реакции компании на ожидаемые изменения в российском законодательстве в части требований к размещению вывесок на русском языке.
"Такая позиция подтверждает проактивный мониторинг российского законодательного поля со стороны "Макдоналдс" и потенциальную заинтересованность компании в возвращении на российский рынок", - заключила эксперт.