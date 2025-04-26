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Эксперт рассказала, как защитить личные данные на смартфоне от мошенников

Эксперт рассказала, как защитить личные данные на смартфоне от мошенников - 26.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как защитить личные данные на смартфоне от мошенников

Россиянам, чтобы повысить уровень безопасности личных данных на смартфоне для защиты от мошенников, в первую очередь, не стоит пренебрегать обновлением... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T10:38+0300

2025-04-26T10:38+0300

2025-04-26T10:38+0300

технологии

россия

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мтс

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россиянам, чтобы повысить уровень безопасности личных данных на смартфоне для защиты от мошенников, в первую очередь, не стоит пренебрегать обновлением программного обеспечения (ПО), заявила РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Защита личных данных на смартфоне становится все более актуальной в условиях постоянного развития технологий и распространения мобильных угроз. На устройствах хранятся важные сведения: контакты, фотографии, банковские данные и пароли. Такие данные могут быть использованы злоумышленниками для мошеннических схем. … Не стоит пренебрегать обновлением программного обеспечения. Регулярные обновления операционной системы и приложений не только добавляют новые функции, но и устраняют возможные уязвимости", - сообщила она. Также важно установить антивирусное ПО, если позволяет операционная система смартфона. Антивирусы помогают защитить устройство от вредоносных программ и фишинговых атак. Эксперт рекомендует использовать сильные пароли. Для защиты приложений и самого устройства следует устанавливать сложные пароли и пин-коды. Дополнительным уровнем безопасности может стать использование биометрических данных, таких как отпечатки пальцев или распознавание лица. Прежде чем загрузить приложение, отмечает эксперт, стоит проверить его рейтинг и отзывы, а также информацию о разработчике. Кроме того, стоит внимательно изучать, какие данные запрашивает тот или иной сайт при регистрации. "Если сайт требует доступ к записям, когда это не требуется, стоит задуматься о его необходимости", - заметила Голицына.

https://1prime.ru/20250425/moshenniki-857019174.html

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технологии, россия, москва, мтс