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Эксперт рассказала, как защитить личные данные на смартфоне от мошенников
Эксперт рассказала, как защитить личные данные на смартфоне от мошенников - 26.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как защитить личные данные на смартфоне от мошенников
Россиянам, чтобы повысить уровень безопасности личных данных на смартфоне для защиты от мошенников, в первую очередь, не стоит пренебрегать обновлением... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T10:38+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россиянам, чтобы повысить уровень безопасности личных данных на смартфоне для защиты от мошенников, в первую очередь, не стоит пренебрегать обновлением программного обеспечения (ПО), заявила РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Защита личных данных на смартфоне становится все более актуальной в условиях постоянного развития технологий и распространения мобильных угроз. На устройствах хранятся важные сведения: контакты, фотографии, банковские данные и пароли. Такие данные могут быть использованы злоумышленниками для мошеннических схем. … Не стоит пренебрегать обновлением программного обеспечения. Регулярные обновления операционной системы и приложений не только добавляют новые функции, но и устраняют возможные уязвимости", - сообщила она. Также важно установить антивирусное ПО, если позволяет операционная система смартфона. Антивирусы помогают защитить устройство от вредоносных программ и фишинговых атак. Эксперт рекомендует использовать сильные пароли. Для защиты приложений и самого устройства следует устанавливать сложные пароли и пин-коды. Дополнительным уровнем безопасности может стать использование биометрических данных, таких как отпечатки пальцев или распознавание лица. Прежде чем загрузить приложение, отмечает эксперт, стоит проверить его рейтинг и отзывы, а также информацию о разработчике. Кроме того, стоит внимательно изучать, какие данные запрашивает тот или иной сайт при регистрации. "Если сайт требует доступ к записям, когда это не требуется, стоит задуматься о его необходимости", - заметила Голицына.
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Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, МТС
Эксперт рассказала, как защитить личные данные на смартфоне от мошенников
Эксперт Голицына: для защиты личных данных на смартфоне нужно обновить ПО
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россиянам, чтобы повысить уровень безопасности личных данных на смартфоне для защиты от мошенников, в первую очередь, не стоит пренебрегать обновлением программного обеспечения (ПО), заявила РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Защита личных данных на смартфоне становится все более актуальной в условиях постоянного развития технологий и распространения мобильных угроз. На устройствах хранятся важные сведения: контакты, фотографии, банковские данные и пароли. Такие данные могут быть использованы злоумышленниками для мошеннических схем. … Не стоит пренебрегать обновлением программного обеспечения. Регулярные обновления операционной системы и приложений не только добавляют новые функции, но и устраняют возможные уязвимости", - сообщила она.
Также важно установить антивирусное ПО, если позволяет операционная система смартфона. Антивирусы помогают защитить устройство от вредоносных программ и фишинговых атак.
Эксперт рекомендует использовать сильные пароли. Для защиты приложений и самого устройства следует устанавливать сложные пароли и пин-коды. Дополнительным уровнем безопасности может стать использование биометрических данных, таких как отпечатки пальцев или распознавание лица.
Прежде чем загрузить приложение, отмечает эксперт, стоит проверить его рейтинг и отзывы, а также информацию о разработчике. Кроме того, стоит внимательно изучать, какие данные запрашивает тот или иной сайт при регистрации. "Если сайт требует доступ к записям, когда это не требуется, стоит задуматься о его необходимости", - заметила Голицына.
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