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"Спасибо, Трамп!": Зеленский прокомментировал встречу с президентом США

"Спасибо, Трамп!": Зеленский прокомментировал встречу с президентом США - 26.04.2025, ПРАЙМ

"Спасибо, Трамп!": Зеленский прокомментировал встречу с президентом США

Владимир Зеленский утверждает, что "многое успел обсудить" с президентом США Дональдом Трампом на похоронах папы Римского Франциска в субботу. | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T15:38+0300

2025-04-26T15:38+0300

2025-04-26T15:45+0300

политика

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что "многое успел обсудить" с президентом США Дональдом Трампом на похоронах папы Римского Франциска в субботу. Ранее несколько украинских и западных СМИ сообщили о том, что у Зеленского и Трампа на церемонии похорон папы Римского Франциска в Ватикане состоялась "очень короткая" встреча. Телеканал Sky News, ссылаясь на источники в Ватикане, отмечал, что стороны планировали организовать отдельную встречу после церемонии, однако, по данным телеканала CNN, Трамп вскоре после окончания мероприятий покинул Рим."Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Кроме того, Зеленский вновь повторил свои стандартные заявления и поблагодарил американского президента: "Спасибо, Президент Трамп!".Ранее газета Washington Post сообщала, что США были раздражены отказом Украины рассматривать предложения о территориальных уступках, поскольку киевский режим настаивал сначала на полном прекращении огня. Во вторник издание сообщило, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США планировали предложить европейским союзникам и Украине признание Крыма российской территорией в обмен на гарантии безопасности для Украины. Трамп позднее раскритиковал позицию Зеленского по Крыму, подчеркнув, что подобные заявления вредят процессу мирных переговоров с Москвой.Личная встреча Зеленского с Трампом состоялась еще в феврале во время визита Зеленского в Вашингтон для подписания соглашения о совместной разработке недр. Тогда Трамп настаивал на прекращении огня и требовал от Зеленского воздержаться от критики президента России Владимира Путина. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс резко осудил поведение Зеленского, обвинив его в неблагодарности и попытках угрожать США последствиями конфликта. В результате переговоры перешли в перепалку, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а само соглашение подписано не было.

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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, джей ди вэнс