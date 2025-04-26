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"Проигравшим являетесь вы". Запад раскритиковал высказывания Зеленского - 26.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250426/zelenskiy-857051993.html
"Проигравшим являетесь вы". Запад раскритиковал высказывания Зеленского
"Проигравшим являетесь вы". Запад раскритиковал высказывания Зеленского - 26.04.2025, ПРАЙМ
"Проигравшим являетесь вы". Запад раскритиковал высказывания Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X пост с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского и выводов, которые тот сделал после встречи с президентом... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T17:08+0300
2025-04-26T17:08+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
запад
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X пост с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского и выводов, которые тот сделал после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.В своей публикации журналист назвал главу киевского режима проигрывающей стороной в украинском конфликте, не имеющей никаких прав диктовать свои условия."Проигравший не может диктовать условия, проигравшим являетесь вы, благодаря вашей коррупции и вопиющему отказу согласиться на мир в 2022 году", — говорится в публикации.Ранее Зеленский сообщил, что он во время непродолжительной встречи с Трампом на похоронах папы римского Франциска успел "многое обсудить" с американским лидером и положительно оценил беседу.
https://1prime.ru/20250426/rada-857051034.html
украина
сша
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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, запад
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, ЗАПАД
17:08 26.04.2025
 
"Проигравшим являетесь вы". Запад раскритиковал высказывания Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский как проигравший не имеет права диктовать кому-либо условия

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X пост с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского и выводов, которые тот сделал после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.
В своей публикации журналист назвал главу киевского режима проигрывающей стороной в украинском конфликте, не имеющей никаких прав диктовать свои условия.
"Проигравший не может диктовать условия, проигравшим являетесь вы, благодаря вашей коррупции и вопиющему отказу согласиться на мир в 2022 году", — говорится в публикации.
Ранее Зеленский сообщил, что он во время непродолжительной встречи с Трампом на похоронах папы римского Франциска успел "многое обсудить" с американским лидером и положительно оценил беседу.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампЗАПАД
 
 
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