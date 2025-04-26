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"Проигравшим являетесь вы". Запад раскритиковал высказывания Зеленского
"Проигравшим являетесь вы". Запад раскритиковал высказывания Зеленского - 26.04.2025, ПРАЙМ
"Проигравшим являетесь вы". Запад раскритиковал высказывания Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X пост с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского и выводов, которые тот сделал после встречи с президентом... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T17:08+0300
2025-04-26T17:08+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X пост с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского и выводов, которые тот сделал после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.В своей публикации журналист назвал главу киевского режима проигрывающей стороной в украинском конфликте, не имеющей никаких прав диктовать свои условия."Проигравший не может диктовать условия, проигравшим являетесь вы, благодаря вашей коррупции и вопиющему отказу согласиться на мир в 2022 году", — говорится в публикации.Ранее Зеленский сообщил, что он во время непродолжительной встречи с Трампом на похоронах папы римского Франциска успел "многое обсудить" с американским лидером и положительно оценил беседу.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, ЗАПАД
"Проигравшим являетесь вы". Запад раскритиковал высказывания Зеленского
Журналист Боуз: Зеленский как проигравший не имеет права диктовать кому-либо условия
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ.
Ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X
пост с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского и выводов, которые тот сделал после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.
В своей публикации журналист назвал главу киевского режима проигрывающей стороной в украинском конфликте, не имеющей никаких прав диктовать свои условия.
"Проигравший не может диктовать условия, проигравшим являетесь вы, благодаря вашей коррупции и вопиющему отказу согласиться на мир в 2022 году", — говорится в публикации.
Ранее Зеленский сообщил, что он во время непродолжительной встречи с Трампом на похоронах папы римского Франциска успел "многое обсудить" с американским лидером и положительно оценил беседу.
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