https://1prime.ru/20250426/zelenskiy-857051993.html

"Проигравшим являетесь вы". Запад раскритиковал высказывания Зеленского

"Проигравшим являетесь вы". Запад раскритиковал высказывания Зеленского - 26.04.2025, ПРАЙМ

"Проигравшим являетесь вы". Запад раскритиковал высказывания Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X пост с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского и выводов, которые тот сделал после встречи с президентом... | 26.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-26T17:08+0300

2025-04-26T17:08+0300

2025-04-26T17:08+0300

политика

украина

владимир зеленский

сша

дональд трамп

запад

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X пост с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского и выводов, которые тот сделал после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.В своей публикации журналист назвал главу киевского режима проигрывающей стороной в украинском конфликте, не имеющей никаких прав диктовать свои условия."Проигравший не может диктовать условия, проигравшим являетесь вы, благодаря вашей коррупции и вопиющему отказу согласиться на мир в 2022 году", — говорится в публикации.Ранее Зеленский сообщил, что он во время непродолжительной встречи с Трампом на похоронах папы римского Франциска успел "многое обсудить" с американским лидером и положительно оценил беседу.

https://1prime.ru/20250426/rada-857051034.html

украина

сша

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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, запад