https://1prime.ru/20250426/zelenskiy-857054296.html
"Он знал". В Киеве назвали причину срыва встречи Зеленского и Трампа
"Он знал". В Киеве назвали причину срыва встречи Зеленского и Трампа - 26.04.2025, ПРАЙМ
"Он знал". В Киеве назвали причину срыва встречи Зеленского и Трампа
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала рассказал, почему президент США Дональд Трамп после похорон папы римского отказался... | 26.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-26T23:34+0300
2025-04-26T23:34+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала рассказал, почему президент США Дональд Трамп после похорон папы римского отказался встречаться с Владимиром Зеленским. По мнению Соскина, Трамп был уверен, что Зеленский вновь обманет и не станет выполнять достигнутые договоренности. Перед церемонией в Базилике Святого Петра американский лидер провёл 15-минутную беседу с Зеленским. Как передавал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после похорон папы Франциска, однако повторная встреча так и не состоялась."Трамп знал, что Зеленский его обманул и что он не выполнит даже те обещания, которые успел дать в Базилике. Трамп это знал и поэтому больше не встретился с Зеленским", — считает Соскин.По мнению аналитика, повторная беседа была необходима для согласования плана реализации принятых решений в случае согласия Зеленского.В среду Трамп резко раскритиковал Зеленского за отказ обсуждать территориальные уступки, заявив, что подобные высказывания по Крыму препятствуют мирным переговорам с Россией.Спустя два дня агентство Reuters опубликовало проект американского плана урегулирования конфликта на Украине. В документе предусматривается юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание четырёх новых регионов под контролем Москвы, снятие антироссийских санкций, отказ Киева от вступления в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, олег соскин
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Олег Соскин
"Он знал". В Киеве назвали причину срыва встречи Зеленского и Трампа
Соскин: Трамп устал от вранья Зеленского, поэтому повторной встречи не было
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала рассказал, почему президент США Дональд Трамп после похорон папы римского отказался встречаться с Владимиром Зеленским. По мнению Соскина, Трамп был уверен, что Зеленский вновь обманет и не станет выполнять достигнутые договоренности.
Перед церемонией в Базилике Святого Петра американский лидер провёл 15-минутную беседу с Зеленским. Как передавал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после похорон папы Франциска, однако повторная встреча так и не состоялась.
"Трамп знал, что Зеленский его обманул и что он не выполнит даже те обещания, которые успел дать в Базилике. Трамп это знал и поэтому больше не встретился с Зеленским", — считает Соскин.
По мнению аналитика, повторная беседа была необходима для согласования плана реализации принятых решений в случае согласия Зеленского.
В среду Трамп резко раскритиковал Зеленского за отказ обсуждать территориальные уступки, заявив, что подобные высказывания по Крыму препятствуют мирным переговорам с Россией.
Спустя два дня агентство Reuters опубликовало проект американского плана урегулирования конфликта на Украине. В документе предусматривается юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание четырёх новых регионов под контролем Москвы, снятие антироссийских санкций, отказ Киева от вступления в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
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