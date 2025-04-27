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В Париже проходит акция против участия Франции в украинском конфликте

В Париже проходит акция против участия Франции в украинском конфликте - 27.04.2025, ПРАЙМ

В Париже проходит акция против участия Франции в украинском конфликте

Демонстрация против вовлечения Франции в конфликт на Украине и отправки западных войск на поддержку Киева проходит в воскресенье в Париже, передает... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T17:45+0300

2025-04-27T17:45+0300

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ПАРИЖ, 27 апр - ПРАЙМ. Демонстрация против вовлечения Франции в конфликт на Украине и отправки западных войск на поддержку Киева проходит в воскресенье в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Акция, организованная партией "Патриоты", стартовала в центре Парижа на площади Пале-Рояль, в ней участвуют несколько сотен граждан. Манифестанты держат национальные флаги Франции и плакаты: "Макрон, мы не будем умирать за Украину!". Участники держат растяжки: "За мир!" и выступают против политики французского президента. "Единственное решение - это отставка!", - скандируют демонстранты. Манифестанты идут по центру города, миновали Лувр, прошлись по набережной Сены и перешли на другой берег для продолжения протестной акции. "Это ради мира, мы не хотим войны на Украине, как и (президент США Дональд - ред.) Трамп. Нужно остановить убийства. Слишком много смертей с двух сторон. Это нужно прекратить. Мы ради мира, да здравствуйте мир, да здравствует любовь между людьми! И мы должны избавиться от людей, которые хотят войны", - объясняет один из демонстрантов свое участие в акции. "Мы здесь, чтобы выступить против Макрона. Мы не глупые, мы знаем, что он делает это для того, чтобы спрятать свои грязные делишки, свой катастрофический результат", - рассказал агентству другой протестующий. Как завил журналистам лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, сейчас наблюдаются усилия американского лидера Трампа по поиску мирного решения, которому противодействуют Макрон и "коалиция желающих", которые хотят подготовить отправку военного контингента на Украину и продолжают направлять средства на поддержание киевского режима в ущерб собственного населения. "Мы находимся в моменте, когда нужно склонить чашу весов в нужную сторону. Это мир или война. И мы, конечно, хотим склонить ее в сторону мира. Для этого нужно оказывать давление, потому что парламентарии не делают свою работу, поэтому нужную работу делаем мы с французами", - заявил Филиппо. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

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общество , украина, франция, рф, эммануэль макрон, сергей лавров, мид рф, ес