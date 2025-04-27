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Эксперты оценили перспективы роста спроса на алмазы в развивающихся странах - 27.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперты оценили перспективы роста спроса на алмазы в развивающихся странах
Эксперты оценили перспективы роста спроса на алмазы в развивающихся странах - 27.04.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили перспективы роста спроса на алмазы в развивающихся странах
Ожидания роста спроса на алмазы на развивающихся рынках не оправдались, в Индии, Китае и странах Юго-Восточной Азии (ЮВА) совершенно другая культура... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T13:09+0300
2025-04-27T13:09+0300
экономика
индия
китай
de beers
финам
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Ожидания роста спроса на алмазы на развивающихся рынках не оправдались, в Индии, Китае и странах Юго-Восточной Азии (ЮВА) совершенно другая культура использования драгоценных камней - там больше предпочитают рубины и сапфиры, следует из комментариев опрошенных РИА Новости экспертов. Международная корпорация De Beers, один из самых крупных алмазодобытчиков в мире, сократила добычу алмазов в первом квартале на 11,5% в годовом выражении - до 6,075 миллиона каратов. А продажи необработанных камней снизились на 3,2% в натуральном выражении, до 4,715 миллиона каратов, выручка от продаж - упала в 1,8 раза, до 520 миллионов долларов. "Не оправдались надежды на увеличение спроса на развивающихся рынках ЮВА и особенно на таком потенциально большом рынке, как Китай", - отметил аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев в качестве одного из факторов спада показателей, комментируя финансовые и операционные результаты De Beers. Аналогичное мнения придерживается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "В Индии, Китае и других странах Юго-Восточной Азии совершенно другая культура использования драгоценных камней - там больше предпочитают рубины и сапфиры, нежели алмазы, не считая уникальных... Поэтому процесс увеличения спроса на бриллианты в них идет крайне медленно и особо не способствует росту доходов алмазодобывающих компаний. В ближайшие же годы ситуация точно не изменится", - считает он. За год стоимость алмазов сократилась примерно на 11% - 25 апреля прошлого года индекс равнялся 107,04 доллара за карат. С пикового значения в марте 2022 года индекс цен на драгоценные камни упал почти на 40%, тогда стоимость алмаза составляла 158,39 доллара. Индия, будучи крупнейшим производителем бриллиантов, сама начинает потреблять все больше алмазной продукции и может выйти на второе место после США по потреблению изделий с бриллиантами к концу года, сказал в конце ноября прошлого года генеральный директор компании "Алроса" Павел Маринычев, комментируя возможное восстановление спроса на алмазы в 2025 году.
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индия, китай, de beers, финам, алроса
Экономика, ИНДИЯ, КИТАЙ, De Beers, Финам, Алроса
13:09 27.04.2025
 
Эксперты оценили перспективы роста спроса на алмазы в развивающихся странах

Аналитики Калачев и Хазанов: спрос на алмазы на развивающихся рынках не вырос

© fotolia.com / fox17Бриллианты
Бриллианты - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© fotolia.com / fox17
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Ожидания роста спроса на алмазы на развивающихся рынках не оправдались, в Индии, Китае и странах Юго-Восточной Азии (ЮВА) совершенно другая культура использования драгоценных камней - там больше предпочитают рубины и сапфиры, следует из комментариев опрошенных РИА Новости экспертов.
Международная корпорация De Beers, один из самых крупных алмазодобытчиков в мире, сократила добычу алмазов в первом квартале на 11,5% в годовом выражении - до 6,075 миллиона каратов. А продажи необработанных камней снизились на 3,2% в натуральном выражении, до 4,715 миллиона каратов, выручка от продаж - упала в 1,8 раза, до 520 миллионов долларов.
"Не оправдались надежды на увеличение спроса на развивающихся рынках ЮВА и особенно на таком потенциально большом рынке, как Китай", - отметил аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев в качестве одного из факторов спада показателей, комментируя финансовые и операционные результаты De Beers.
Аналогичное мнения придерживается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "В Индии, Китае и других странах Юго-Восточной Азии совершенно другая культура использования драгоценных камней - там больше предпочитают рубины и сапфиры, нежели алмазы, не считая уникальных... Поэтому процесс увеличения спроса на бриллианты в них идет крайне медленно и особо не способствует росту доходов алмазодобывающих компаний. В ближайшие же годы ситуация точно не изменится", - считает он.
За год стоимость алмазов сократилась примерно на 11% - 25 апреля прошлого года индекс равнялся 107,04 доллара за карат. С пикового значения в марте 2022 года индекс цен на драгоценные камни упал почти на 40%, тогда стоимость алмаза составляла 158,39 доллара.
Индия, будучи крупнейшим производителем бриллиантов, сама начинает потреблять все больше алмазной продукции и может выйти на второе место после США по потреблению изделий с бриллиантами к концу года, сказал в конце ноября прошлого года генеральный директор компании "Алроса" Павел Маринычев, комментируя возможное восстановление спроса на алмазы в 2025 году.
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