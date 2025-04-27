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В Пакистане призвали Россию и Китай расследовать теракт в Кашмире

В Пакистане призвали Россию и Китай расследовать теракт в Кашмире - 27.04.2025, ПРАЙМ

В Пакистане призвали Россию и Китай расследовать теракт в Кашмире

РФ и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта в Кашмире, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости. | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T09:10+0300

2025-04-27T09:10+0300

2025-04-27T09:10+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. РФ и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта в Кашмире, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости. "Думаю, что Россия или Китай, или даже западные страны могут сыграть очень, очень позитивную роль в этом кризисе, и они даже могут создать следственную группу, которой следует поручить эту работу, чтобы расследовать, лжет ли Индия или (премьер-министр Индии Нарендра – ред.) Моди, или он говорит правду. Пусть международная группа выяснит это", - заявил Асиф в интервью РИА Новости. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.* Террористическая организация, запрещенная в России

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