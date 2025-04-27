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Самолет "Победы" сел в Волгограде из-за смерти пассажира на борту

Самолет "Победы" сел в Волгограде из-за смерти пассажира на борту - 27.04.2025, ПРАЙМ

Самолет "Победы" сел в Волгограде из-за смерти пассажира на борту

Самолет лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), выполняющий рейс Москва-Магас, в воскресенье сел в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира на... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T15:54+0300

2025-04-27T15:54+0300

2025-04-27T15:54+0300

происшествия

бизнес

волгоград

аэропорт шереметьево

аэрофлот

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Самолет лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), выполняющий рейс Москва-Магас, в воскресенье сел в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира на борту, сообщила РИА Новости авиакомпания. "Сегодня (27 апреля - ред.) на рейсе DP 6903 Москва ("Шереметьево") - Магас, по предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Волгограда", - сообщили в авиакомпании. Там добавили, что экипаж приложил все возможные усилия для спасения жизни пассажира, однако прибывшие на борт медицинские работники констатировали его смерть. Авиакомпания "Победа" отметила, что сожалеет о случившемся.

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бизнес, волгоград, аэропорт шереметьево, аэрофлот