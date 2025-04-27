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Самолет "Победы" сел в Волгограде из-за смерти пассажира на борту - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Самолет "Победы" сел в Волгограде из-за смерти пассажира на борту
Самолет "Победы" сел в Волгограде из-за смерти пассажира на борту - 27.04.2025, ПРАЙМ
Самолет "Победы" сел в Волгограде из-за смерти пассажира на борту
Самолет лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), выполняющий рейс Москва-Магас, в воскресенье сел в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира на... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T15:54+0300
2025-04-27T15:54+0300
происшествия
бизнес
волгоград
аэропорт шереметьево
аэрофлот
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Самолет лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), выполняющий рейс Москва-Магас, в воскресенье сел в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира на борту, сообщила РИА Новости авиакомпания. "Сегодня (27 апреля - ред.) на рейсе DP 6903 Москва ("Шереметьево") - Магас, по предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Волгограда", - сообщили в авиакомпании. Там добавили, что экипаж приложил все возможные усилия для спасения жизни пассажира, однако прибывшие на борт медицинские работники констатировали его смерть. Авиакомпания "Победа" отметила, что сожалеет о случившемся.
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Новости
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бизнес, волгоград, аэропорт шереметьево, аэрофлот
Происшествия, Бизнес, ВОЛГОГРАД, аэропорт Шереметьево, Аэрофлот
15:54 27.04.2025
 
Самолет "Победы" сел в Волгограде из-за смерти пассажира на борту

Самолет "Победы", выполняющий рейс Москва-Магас, сел в Волгограде из-за смерти пассажира

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкТехники у самолета российской низкобюджетной авиакомпании "Победа"
Техники у самолета российской низкобюджетной авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Самолет лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), выполняющий рейс Москва-Магас, в воскресенье сел в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира на борту, сообщила РИА Новости авиакомпания.
"Сегодня (27 апреля - ред.) на рейсе DP 6903 Москва ("Шереметьево") - Магас, по предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Волгограда", - сообщили в авиакомпании.
Там добавили, что экипаж приложил все возможные усилия для спасения жизни пассажира, однако прибывшие на борт медицинские работники констатировали его смерть. Авиакомпания "Победа" отметила, что сожалеет о случившемся.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2025
"Победа" запустила новую услугу по возврату билетов
2 апреля, 11:49
 
ПроисшествияБизнесВОЛГОГРАДаэропорт ШереметьевоАэрофлот
 
 
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