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Эксперт рассказал о росте активности ботов-парсеров в период распродаж - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о росте активности ботов-парсеров в период распродаж
Эксперт рассказал о росте активности ботов-парсеров в период распродаж - 27.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о росте активности ботов-парсеров в период распродаж
Активность ботов для сбора данных о пользователях на сайтах магазинов в сегменте масс-маркета выросла на треть в период апрельских распродаж в России по... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T11:47+0300
2025-04-27T11:47+0300
бизнес
технологии
россия
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Активность ботов для сбора данных о пользователях на сайтах магазинов в сегменте масс-маркета выросла на треть в период апрельских распродаж в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин. "Активность вредоносных ботов, используемых для парсинга, в масс-маркет магазинах в период апрельских распродаж заметно выросла. В то же время количество бот-запросов на платформах люксовых брендов, где конкуренция за клиентов менее интенсивная, почти не изменилась. Так, в начале-середине апреля у многих игроков были сезонные распродажи. На сайтах магазинов в сегменте масс-маркета было заблокировано на 30% больше ботов-парсеров, чем в прошлом году", - сказал Чемякин. У некоторых игроков рынка частота запросов со стороны ботов-парсеров весной 2025 года достигала 750 тысяч в минуту - при этом их целью было не обрушить сервис, а получить информацию. Что касается сайтов люксовых брендов, активность ботов-парсеров не превышала 90 тысяч запросов в минуту. Как объяснил эксперт, в большинстве случаев такая активность была связана с попытками "промониторить" наличие товаров и цены на сайте-конкурента, чтобы снизить их на популярные позиции на своем ресурсе. "Более того, если внимание ботов направлено на конкретные позиции в каталоге, покупатели могут столкнуться с ситуацией, когда товара в наличии нет, потому что он будет зарезервирован ботами", - добавил Чемякин. Люксовый сегмент, по словам Чемякина, менее интересен для подобного типа атак со стороны ботов - покупатели брендов меньше ориентируются на цены, поэтому их сложнее переманить на свои ресурсы простым снижением стоимости товаров.
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бизнес, технологии, россия
Бизнес, Технологии, РОССИЯ
11:47 27.04.2025
 
Эксперт рассказал о росте активности ботов-парсеров в период распродаж

Чемякин: активность ботов для сбора данных россиян в масс-маркетах выросла на 30%

© fotolia.com / Luis Louro%Покупки в интернете
%Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© fotolia.com / Luis Louro
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Активность ботов для сбора данных о пользователях на сайтах магазинов в сегменте масс-маркета выросла на треть в период апрельских распродаж в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин.
"Активность вредоносных ботов, используемых для парсинга, в масс-маркет магазинах в период апрельских распродаж заметно выросла. В то же время количество бот-запросов на платформах люксовых брендов, где конкуренция за клиентов менее интенсивная, почти не изменилась. Так, в начале-середине апреля у многих игроков были сезонные распродажи. На сайтах магазинов в сегменте масс-маркета было заблокировано на 30% больше ботов-парсеров, чем в прошлом году", - сказал Чемякин.
У некоторых игроков рынка частота запросов со стороны ботов-парсеров весной 2025 года достигала 750 тысяч в минуту - при этом их целью было не обрушить сервис, а получить информацию. Что касается сайтов люксовых брендов, активность ботов-парсеров не превышала 90 тысяч запросов в минуту.
Как объяснил эксперт, в большинстве случаев такая активность была связана с попытками "промониторить" наличие товаров и цены на сайте-конкурента, чтобы снизить их на популярные позиции на своем ресурсе. "Более того, если внимание ботов направлено на конкретные позиции в каталоге, покупатели могут столкнуться с ситуацией, когда товара в наличии нет, потому что он будет зарезервирован ботами", - добавил Чемякин.
Люксовый сегмент, по словам Чемякина, менее интересен для подобного типа атак со стороны ботов - покупатели брендов меньше ориентируются на цены, поэтому их сложнее переманить на свои ресурсы простым снижением стоимости товаров.
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