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День российского парламентаризма

День российского парламентаризма - 27.04.2025, ПРАЙМ

День российского парламентаризма

День российского парламентаризма отмечается в воскресенье. | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T00:36+0300

2025-04-27T00:36+0300

2025-04-27T00:36+0300

общество

рф

москва

санкт-петербург

валентина матвиенко

вячеслав володин

михаил мишустин

совет федерации

федеральное собрание

счетная палата

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. День российского парламентаризма отмечается в воскресенье. Ниже приводится справочная информация. 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Праздник был установлен федеральным законом, подписанным президентом России 27 июня 2012 года. 27 апреля по старому стилю (10 мая по новому стилю) 1906 года в Санкт-Петербурге начала свою работу Государственная дума – первый в отечественной истории демократический институт, заложивший основы парламентаризма в России. Она проработала 72 дня, а в июле 1906 года была распущена указом императора Николая II. До 1917 года состоялись выборы четырех созывов Государственной думы. Дважды Дума досрочно распускалась по решению императора: в 1906 (первая) и 1907 (вторая) годах. Третья Дума стала единственной из четырех Государственных дум в Российской империи, которая проработала полный срок – пять лет (1907-1912). Последняя, четвертая Государственная дума Российской империи, работавшая с ноября 1912 года, была упразднена в результате Февральской революции 1917 года. 12 марта (27 февраля по старому стилю) 1917 года был сформирован Временный комитет Государственной думы. Формально Дума продолжала существовать до 19 октября (6 октября по старому стилю) 1917 года, когда была распущена Временным правительством. После Февральской революции 1917 года представительной властью стали советы. В соответствии с конституциями РСФСР и СССР, в разные периоды законодательные акты рассматривались и принимались ВЦИКом, Всероссийскими и Всесоюзными съездами советов, Верховным советом РСФСР и СССР, советами народных депутатов СССР. На последнем этапе существования РСФСР была учреждена должность президента, который стал высшим должностным лицом и главой исполнительной власти. В результате Съезды народных депутатов и Верховный совет РСФСР утратили часть своих полномочий. Впоследствии указом президента РСФСР система советов была ликвидирована. Согласно действующей редакции Конституции РФ, принятой в 1993 году, представительным и законодательным органом Российской Федерации является Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной думы. Совет Федерации является верхней палатой Федерального Собрания. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти; президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, – пожизненно; не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом России, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Согласно Конституции РФ, к ведению Совета Федерации относятся отрешение президента РФ от должности; лишение неприкосновенности президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий; назначение на должность и освобождение от должности по представлению президента РФ председателя Конституционного суда, председателя Верховного суда, из заместителей; назначение на должность и освобождение от должности председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты по представлению президента РФ; проведение консультаций по предложенным президентом России кандидатурам на должность генерального прокурора РФ, руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности. К ведению Совета Федерации также относятся утверждение изменения границ между субъектами РФ; утверждение указа президента РФ о введении военного положения; утверждение указа президента РФ о введении чрезвычайного положения; решение вопроса о возможности использования Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории России, назначение выборов президента Российской Федерации. Совет Федерации также самостоятельно разрабатывает проекты федеральных законов и федеральных конституционных законов. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной думой федеральные законы по вопросам федерального бюджета; федеральных налогов и сборов; финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии; ратификации и денонсации международных договоров РФ; статуса и защиты государственной границы РФ; войны и мира. Председатель Совета Федерации – Валентина Матвиенко. Государственная дума является нижней палатой российского парламента и состоит из 450 депутатов. Государственная дума избирается сроком на пять лет. К ее ведению относится принятие федеральных конституционных законов и федеральных законов, контроль деятельности правительства Российской Федерации, утверждение кандидатуры председателя правительства по представлению президента, утверждение по представлению председателя правительства кандидатур заместителей председателя правительства и федеральных министров, назначение и освобождение от должности руководителя Центрального банка, заместителя председателя Счетной палаты, уполномоченного по правам человека, объявление амнистии, вопросы международного парламентского сотрудничества. В сентябре 2021 года в России была избрана Государственная дума восьмого созыва. Председатель Государственной думы – Вячеслав Володин. По словам главы правительства РФ Михаила Мишустина, сегодня Федеральное Собрание играет ключевую роль в развитии государства, защите конституционных прав и свобод граждан, в обеспечении суверенитета и национальной безопасности. Создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая база, соответствующая современным требованиям. Законодательные инициативы российских парламентариев направлены на решение стратегических задач, осуществление значимых проектов, охватывающих важнейшие сферы – экономику, образование, здравоохранение, культуру и экологию. День российского парламентаризма – символ преемственности государственных и парламентских традиций. Он призван привлечь внимание к деятельности законодательных органов страны, их ответственности за процесс становления современного гражданского общества, укрепление российской государственности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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