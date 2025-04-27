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"Животный страх". Депутат Рады раскрыл, чего на самом деле боится Зеленский - 27.04.2025, ПРАЙМ
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"Животный страх". Депутат Рады раскрыл, чего на самом деле боится Зеленский
"Животный страх". Депутат Рады раскрыл, чего на самом деле боится Зеленский - 27.04.2025, ПРАЙМ
"Животный страх". Депутат Рады раскрыл, чего на самом деле боится Зеленский
Владимир Зеленский противится установлению мира на Украине из-за страха понести уголовную ответственность за гибель людей. Такое мнение высказал депутат... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T16:34+0300
2025-04-27T16:34+0300
политика
владимир зеленский
владимир путин
рада
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украина
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский противится установлению мира на Украине из-за страха понести уголовную ответственность за гибель людей. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский."Все почему-то забывают о такой причине нежелания Зеленского заканчивать войну, как животный страх из-за того, что он палач и убийца", - написал он в своем Telegram-канале.По словам политика, речь идет не о абстрактных человеческих жертвах, которые для главы киевского режима являются всего лишь статистикой, а о конкретных людях, подвергшихся пыткам и убийствам со стороны СБУ.В конце января президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам по Украине с любой стороной, если есть стремление к компромиссному решению. Он также подчеркнул, что вопрос заключается в окончательном подписании документов, а Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли в мае 2024 года, не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности. Путин напомнил о необходимости отмены указа Зеленского о запрете переговоров с Россией, предложив, например, эту задачу председателю Верховной рады. При желании самого Зеленского участвовать в переговорах, российский президент заявил о готовности выделить для этого специальных представителей.
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владимир зеленский, владимир путин, рада, сбу, украина
Политика, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Рада, СБУ, УКРАИНА
16:34 27.04.2025
 
"Животный страх". Депутат Рады раскрыл, чего на самом деле боится Зеленский

Дубинский: Зеленский не желает заключать мир из-за страха перед уголовным преследованием

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский противится установлению мира на Украине из-за страха понести уголовную ответственность за гибель людей. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Все почему-то забывают о такой причине нежелания Зеленского заканчивать войну, как животный страх из-за того, что он палач и убийца", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам политика, речь идет не о абстрактных человеческих жертвах, которые для главы киевского режима являются всего лишь статистикой, а о конкретных людях, подвергшихся пыткам и убийствам со стороны СБУ.
В конце января президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам по Украине с любой стороной, если есть стремление к компромиссному решению. Он также подчеркнул, что вопрос заключается в окончательном подписании документов, а Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли в мае 2024 года, не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности. Путин напомнил о необходимости отмены указа Зеленского о запрете переговоров с Россией, предложив, например, эту задачу председателю Верховной рады. При желании самого Зеленского участвовать в переговорах, российский президент заявил о готовности выделить для этого специальных представителей.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
"Смертный приговор". В США предостерегли Зеленского от несговорчивости
12:23
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРадаСБУУКРАИНА
 
 
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