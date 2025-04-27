https://1prime.ru/20250427/dubinskiy--857064167.html
"Животный страх". Депутат Рады раскрыл, чего на самом деле боится Зеленский
"Животный страх". Депутат Рады раскрыл, чего на самом деле боится Зеленский - 27.04.2025, ПРАЙМ
"Животный страх". Депутат Рады раскрыл, чего на самом деле боится Зеленский
Владимир Зеленский противится установлению мира на Украине из-за страха понести уголовную ответственность за гибель людей. Такое мнение высказал депутат... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T16:34+0300
2025-04-27T16:34+0300
2025-04-27T16:34+0300
политика
владимир зеленский
владимир путин
рада
сбу
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский противится установлению мира на Украине из-за страха понести уголовную ответственность за гибель людей. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский."Все почему-то забывают о такой причине нежелания Зеленского заканчивать войну, как животный страх из-за того, что он палач и убийца", - написал он в своем Telegram-канале.По словам политика, речь идет не о абстрактных человеческих жертвах, которые для главы киевского режима являются всего лишь статистикой, а о конкретных людях, подвергшихся пыткам и убийствам со стороны СБУ.В конце января президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам по Украине с любой стороной, если есть стремление к компромиссному решению. Он также подчеркнул, что вопрос заключается в окончательном подписании документов, а Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли в мае 2024 года, не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности. Путин напомнил о необходимости отмены указа Зеленского о запрете переговоров с Россией, предложив, например, эту задачу председателю Верховной рады. При желании самого Зеленского участвовать в переговорах, российский президент заявил о готовности выделить для этого специальных представителей.
https://1prime.ru/20250427/ukraina-857060407.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f9b16acead2698e9dbb7a7bebd896865.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, владимир путин, рада, сбу, украина
Политика, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Рада, СБУ, УКРАИНА
"Животный страх". Депутат Рады раскрыл, чего на самом деле боится Зеленский
Дубинский: Зеленский не желает заключать мир из-за страха перед уголовным преследованием
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский противится установлению мира на Украине из-за страха понести уголовную ответственность за гибель людей. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Все почему-то забывают о такой причине нежелания Зеленского заканчивать войну, как животный страх из-за того, что он палач и убийца", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам политика, речь идет не о абстрактных человеческих жертвах, которые для главы киевского режима являются всего лишь статистикой, а о конкретных людях, подвергшихся пыткам и убийствам со стороны СБУ.
В конце января президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам по Украине с любой стороной, если есть стремление к компромиссному решению. Он также подчеркнул, что вопрос заключается в окончательном подписании документов, а Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли в мае 2024 года, не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности. Путин напомнил о необходимости отмены указа Зеленского о запрете переговоров с Россией, предложив, например, эту задачу председателю Верховной рады. При желании самого Зеленского участвовать в переговорах, российский президент заявил о готовности выделить для этого специальных представителей.
"Смертный приговор". В США предостерегли Зеленского от несговорчивости