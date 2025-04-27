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Движение транспорта временно ограничат в центре и на западе Москвы - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Движение транспорта временно ограничат в центре и на западе Москвы
Движение транспорта временно ограничат в центре и на западе Москвы - 27.04.2025, ПРАЙМ
Движение транспорта временно ограничат в центре и на западе Москвы
Движение транспорта временно ограничат в центре и на западе Москвы в воскресенье утром в связи с проведением Московского полумарафона. | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T00:26+0300
2025-04-27T00:26+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Движение транспорта временно ограничат в центре и на западе Москвы в воскресенье утром в связи с проведением Московского полумарафона. Как сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, в воскресенье с 00.01 до 12.00 мск будет недоступен участок улицы Косыгина в сторону Университетской площади от проспекта Вернадского до Университетской площади. С 06.00 мск до 12.00 мск перекроют улицу Косыгина от Воробьевского шоссе до проспекта Вернадского и от проспекта Вернадского до Ленинского проспекта. С 07.00 мск до 13.00 мск нельзя будет проехать по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Кроме того, с 07.30 мск перекроют мост Лужники и Комсомольский проспект, с 08.00 мск - улицы Хамовнический Вал и Лужники, Фрунзенскую набережную и Новокрымский проезд. С 08.30 мск введут ограничения на Лужнецкой и Пречистенской набережных, в Соймоновском проезде, а с 09.10 мск - на улице Остоженке. Также на всех перечисленных улицах и набережных с 00.01 мск 27 апреля до окончания Московского полумарафона будет запрещена парковка. Водителей просят заранее планировать маршрут.
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бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
00:26 27.04.2025
 
Движение транспорта временно ограничат в центре и на западе Москвы

В центре и на западе Москвы в воскресенье временно ограничат движение транспорта

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Движение транспорта временно ограничат в центре и на западе Москвы в воскресенье утром в связи с проведением Московского полумарафона.
Как сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, в воскресенье с 00.01 до 12.00 мск будет недоступен участок улицы Косыгина в сторону Университетской площади от проспекта Вернадского до Университетской площади. С 06.00 мск до 12.00 мск перекроют улицу Косыгина от Воробьевского шоссе до проспекта Вернадского и от проспекта Вернадского до Ленинского проспекта. С 07.00 мск до 13.00 мск нельзя будет проехать по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.
Кроме того, с 07.30 мск перекроют мост Лужники и Комсомольский проспект, с 08.00 мск - улицы Хамовнический Вал и Лужники, Фрунзенскую набережную и Новокрымский проезд. С 08.30 мск введут ограничения на Лужнецкой и Пречистенской набережных, в Соймоновском проезде, а с 09.10 мск - на улице Остоженке.
Также на всех перечисленных улицах и набережных с 00.01 мск 27 апреля до окончания Московского полумарафона будет запрещена парковка. Водителей просят заранее планировать маршрут.
 
БизнесМОСКВА
 
 
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