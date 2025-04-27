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Эксперт оценил готовность Запада идти на компромиссы по Украине
Эксперт оценил готовность Запада идти на компромиссы по Украине - 27.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил готовность Запада идти на компромиссы по Украине
Компромиссов по Украине от Запада в ближайшее время ждать не стоит, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T00:51+0300
2025-04-27T00:51+0300
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БЕРЛИН, 27 апр - ПРАЙМ. Компромиссов по Украине от Запада в ближайшее время ждать не стоит, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич, комментируя провал ВСУ в Курской области и оценивая готовность Запада в этой связи идти на компромиссы в украинском конфликте.
По его словам, переговоры в первую очередь ведутся между США и Россией, и говорить о Западе в целом в данном контексте некорректно. При этом Вашингтон сосредоточился не столько на украинском конфликте, сколько на более широкой проблематике, считает эксперт.
"Для Вашингтона так называемые мирные переговоры с Россией касаются вопросов, которые геополитически и геостратегически значительно превосходят рамки конфликта на Украине. Поэтому тактические изменения на местах имеют лишь точечное значение для переговорного процесса, и ожидать компромиссов на данном этапе не приходится... Основное внимание США и их переговорщиков сосредоточено на российско-американских отношениях и возможных аспектах в области экономической политики, которые особенно остро стоят именно для США. Что касается хода боевых действий, то, по моему мнению, это США затрагивает лишь косвенно и интересует их мало", - сказал Колунджич.
Евросоюз же фактически не участвует в переговорном процессе, добавил эксперт.
"Внимание нужно сосредоточить на США, поскольку страны ЕС фактически сами себя дисквалифицировали из переговорного процесса", - считает собеседник агентства.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
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мировая экономика, сша, запад, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, ес, вс рф
Экономика, Мировая экономика, США, ЗАПАД, РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, ЕС, ВС РФ
Эксперт оценил готовность Запада идти на компромиссы по Украине
Немецкий эксперт Колунджич: компромиссов по Украине от Запада ждать не стоит
БЕРЛИН, 27 апр - ПРАЙМ. Компромиссов по Украине от Запада в ближайшее время ждать не стоит, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич, комментируя провал ВСУ в Курской области и оценивая готовность Запада в этой связи идти на компромиссы в украинском конфликте.
По его словам, переговоры в первую очередь ведутся между США и Россией, и говорить о Западе в целом в данном контексте некорректно. При этом Вашингтон сосредоточился не столько на украинском конфликте, сколько на более широкой проблематике, считает эксперт.
"Для Вашингтона так называемые мирные переговоры с Россией касаются вопросов, которые геополитически и геостратегически значительно превосходят рамки конфликта на Украине. Поэтому тактические изменения на местах имеют лишь точечное значение для переговорного процесса, и ожидать компромиссов на данном этапе не приходится... Основное внимание США и их переговорщиков сосредоточено на российско-американских отношениях и возможных аспектах в области экономической политики, которые особенно остро стоят именно для США. Что касается хода боевых действий, то, по моему мнению, это США затрагивает лишь косвенно и интересует их мало", - сказал Колунджич.
Евросоюз же фактически не участвует в переговорном процессе, добавил эксперт.
"Внимание нужно сосредоточить на США, поскольку страны ЕС фактически сами себя дисквалифицировали из переговорного процесса", - считает собеседник агентства.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.