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Эксперт оценил готовность Запада идти на компромиссы по Украине

Эксперт оценил готовность Запада идти на компромиссы по Украине - 27.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил готовность Запада идти на компромиссы по Украине

Компромиссов по Украине от Запада в ближайшее время ждать не стоит, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T00:51+0300

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2025-04-27T00:51+0300

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БЕРЛИН, 27 апр - ПРАЙМ. Компромиссов по Украине от Запада в ближайшее время ждать не стоит, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич, комментируя провал ВСУ в Курской области и оценивая готовность Запада в этой связи идти на компромиссы в украинском конфликте. По его словам, переговоры в первую очередь ведутся между США и Россией, и говорить о Западе в целом в данном контексте некорректно. При этом Вашингтон сосредоточился не столько на украинском конфликте, сколько на более широкой проблематике, считает эксперт. "Для Вашингтона так называемые мирные переговоры с Россией касаются вопросов, которые геополитически и геостратегически значительно превосходят рамки конфликта на Украине. Поэтому тактические изменения на местах имеют лишь точечное значение для переговорного процесса, и ожидать компромиссов на данном этапе не приходится... Основное внимание США и их переговорщиков сосредоточено на российско-американских отношениях и возможных аспектах в области экономической политики, которые особенно остро стоят именно для США. Что касается хода боевых действий, то, по моему мнению, это США затрагивает лишь косвенно и интересует их мало", - сказал Колунджич. Евросоюз же фактически не участвует в переговорном процессе, добавил эксперт. "Внимание нужно сосредоточить на США, поскольку страны ЕС фактически сами себя дисквалифицировали из переговорного процесса", - считает собеседник агентства. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.

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мировая экономика, сша, запад, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, ес, вс рф