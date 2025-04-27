https://1prime.ru/20250427/evrostat-857057103.html
Россия четвертый месяц подряд сокращает импорт пива из ЕС
Россия четвертый месяц подряд сокращает импорт пива из ЕС - 27.04.2025, ПРАЙМ
Россия четвертый месяц подряд сокращает импорт пива из ЕС
Россия четвертый месяц подряд сокращает импорт пива из Евросоюза, при этом особенно сильно падают закупки у Германии, в результате чего Чехия впервые с 2012... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T08:24+0300
2025-04-27T08:24+0300
2025-04-27T08:24+0300
экономика
мировая экономика
чехия
германия
москва
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/82930/44/829304452_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b2717da6a0538ff7154d4966e7b0af4c.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Россия четвертый месяц подряд сокращает импорт пива из Евросоюза, при этом особенно сильно падают закупки у Германии, в результате чего Чехия впервые с 2012 года стала его главным поставщиком среди стран объединения, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, поставки этой алкогольной продукции из ЕС на российский рынок начали сокращаться с ноября, а феврале уменьшились еще на 7%, составив 4,6 миллиона евро. Последний раз меньше было в начале 2016 года. Главным образом поставки сократили крупнейшие поставщики. В частности, Германия продала в феврале пива лишь на 798 тысяч евро, что в 1,8 раза меньше показателя месяцем ранее и стало самым низким значением с января 2011 года. Литва, которая еще в январе была второй по поставкам, снизила экспорт в 2,3 раза - до 463,7 тысячи евро, что стало наименьшим уровнем за восемь лет. При этом были и страны, которые в конце зимы увеличили экспорт в Россию. В частности, это сделала Чехия - в два раза, до 1,2 миллиона евро, в результате впервые с 2012 года став основным его экспортером в Россию среди стран ЕС. Помимо Чехии поставки также нарастили бельгийские компании - до 852 тысяч евро с 361,3 тысячи месяцем ранее.
https://1prime.ru/20250426/es-857042974.html
чехия
германия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82930/44/829304452_164:0:2781:1963_1920x0_80_0_0_6530f9514506058c50dc6204f857044e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, чехия, германия, москва, ес, евростат
Экономика, Мировая экономика, ЧЕХИЯ, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, ЕС, Евростат
Россия четвертый месяц подряд сокращает импорт пива из ЕС
Евростат: Россия четвертый месяц подряд сокращает импорт пива из Евросоюза
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Россия четвертый месяц подряд сокращает импорт пива из Евросоюза, при этом особенно сильно падают закупки у Германии, в результате чего Чехия впервые с 2012 года стала его главным поставщиком среди стран объединения, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, поставки этой алкогольной продукции из ЕС на российский рынок начали сокращаться с ноября, а феврале уменьшились еще на 7%, составив 4,6 миллиона евро. Последний раз меньше было в начале 2016 года.
Главным образом поставки сократили крупнейшие поставщики. В частности, Германия продала в феврале пива лишь на 798 тысяч евро, что в 1,8 раза меньше показателя месяцем ранее и стало самым низким значением с января 2011 года. Литва, которая еще в январе была второй по поставкам, снизила экспорт в 2,3 раза - до 463,7 тысячи евро, что стало наименьшим уровнем за восемь лет.
При этом были и страны, которые в конце зимы увеличили экспорт в Россию. В частности, это сделала Чехия - в два раза, до 1,2 миллиона евро, в результате впервые с 2012 года став основным его экспортером в Россию среди стран ЕС.
Помимо Чехии поставки также нарастили бельгийские компании - до 852 тысяч евро с 361,3 тысячи месяцем ранее.
ЕС в феврале нарастил поставки вина в Россию