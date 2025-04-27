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Россия четвертый месяц подряд сокращает импорт пива из ЕС

Россия четвертый месяц подряд сокращает импорт пива из ЕС - 27.04.2025, ПРАЙМ

Россия четвертый месяц подряд сокращает импорт пива из ЕС

Россия четвертый месяц подряд сокращает импорт пива из Евросоюза, при этом особенно сильно падают закупки у Германии, в результате чего Чехия впервые с 2012... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T08:24+0300

2025-04-27T08:24+0300

2025-04-27T08:24+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Россия четвертый месяц подряд сокращает импорт пива из Евросоюза, при этом особенно сильно падают закупки у Германии, в результате чего Чехия впервые с 2012 года стала его главным поставщиком среди стран объединения, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, поставки этой алкогольной продукции из ЕС на российский рынок начали сокращаться с ноября, а феврале уменьшились еще на 7%, составив 4,6 миллиона евро. Последний раз меньше было в начале 2016 года. Главным образом поставки сократили крупнейшие поставщики. В частности, Германия продала в феврале пива лишь на 798 тысяч евро, что в 1,8 раза меньше показателя месяцем ранее и стало самым низким значением с января 2011 года. Литва, которая еще в январе была второй по поставкам, снизила экспорт в 2,3 раза - до 463,7 тысячи евро, что стало наименьшим уровнем за восемь лет. При этом были и страны, которые в конце зимы увеличили экспорт в Россию. В частности, это сделала Чехия - в два раза, до 1,2 миллиона евро, в результате впервые с 2012 года став основным его экспортером в Россию среди стран ЕС. Помимо Чехии поставки также нарастили бельгийские компании - до 852 тысяч евро с 361,3 тысячи месяцем ранее.

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мировая экономика, чехия, германия, москва, ес, евростат