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Франция сократит число госагентств для снижения дефицита бюджета - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Франция сократит число госагентств для снижения дефицита бюджета
Франция сократит число госагентств для снижения дефицита бюджета - 27.04.2025, ПРАЙМ
Франция сократит число госагентств для снижения дефицита бюджета
Французские власти планируют сократить путем слияния или упразднения треть государственных агентств и организаций для снижения дефицита бюджета, заявила министр | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T20:23+0300
2025-04-27T20:23+0300
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ПАРИЖ, 27 апр - ПРАЙМ. Французские власти планируют сократить путем слияния или упразднения треть государственных агентств и организаций для снижения дефицита бюджета, заявила министр по государственным счетам Амели де Моншален. "Мы собираемся к концу года предложить, чтобы в бюджете треть агентств и операторов, исключая университеты, прошли слияние или были упразднены", - сказала она в эфире телеканала CNews. Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру исключил всеобщее повышение налогов и дополнительные займы ради сокращения дефицита бюджета. При этом, по его мнению, обращение к займам ради достижения баланса доходов и расходов, как и увеличение налогов, должно быть исключено. Он сообщил, что кабмин представит основные направления бюджета до 14 июля. В минфине ранее заявили, что сокращения бюджета направлены на сдерживание бюджетного дефицита на уровне 4,6% в будущем году. Бюджет на 2025 год нацелен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году.
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франция, франсуа байру
ФРАНЦИЯ, Франсуа Байру
20:23 27.04.2025
 
Франция сократит число госагентств для снижения дефицита бюджета

Французские власти сократят число госагентств для снижения дефицита бюджета

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 27 апр - ПРАЙМ. Французские власти планируют сократить путем слияния или упразднения треть государственных агентств и организаций для снижения дефицита бюджета, заявила министр по государственным счетам Амели де Моншален.
"Мы собираемся к концу года предложить, чтобы в бюджете треть агентств и операторов, исключая университеты, прошли слияние или были упразднены", - сказала она в эфире телеканала CNews.
Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру исключил всеобщее повышение налогов и дополнительные займы ради сокращения дефицита бюджета. При этом, по его мнению, обращение к займам ради достижения баланса доходов и расходов, как и увеличение налогов, должно быть исключено. Он сообщил, что кабмин представит основные направления бюджета до 14 июля.
В минфине ранее заявили, что сокращения бюджета направлены на сдерживание бюджетного дефицита на уровне 4,6% в будущем году. Бюджет на 2025 год нацелен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году.
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