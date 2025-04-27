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Франция сократит число госагентств для снижения дефицита бюджета

Франция сократит число госагентств для снижения дефицита бюджета - 27.04.2025, ПРАЙМ

Франция сократит число госагентств для снижения дефицита бюджета

Французские власти планируют сократить путем слияния или упразднения треть государственных агентств и организаций для снижения дефицита бюджета, заявила министр | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T20:23+0300

2025-04-27T20:23+0300

2025-04-27T20:23+0300

франция

франсуа байру

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ПАРИЖ, 27 апр - ПРАЙМ. Французские власти планируют сократить путем слияния или упразднения треть государственных агентств и организаций для снижения дефицита бюджета, заявила министр по государственным счетам Амели де Моншален. "Мы собираемся к концу года предложить, чтобы в бюджете треть агентств и операторов, исключая университеты, прошли слияние или были упразднены", - сказала она в эфире телеканала CNews. Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру исключил всеобщее повышение налогов и дополнительные займы ради сокращения дефицита бюджета. При этом, по его мнению, обращение к займам ради достижения баланса доходов и расходов, как и увеличение налогов, должно быть исключено. Он сообщил, что кабмин представит основные направления бюджета до 14 июля. В минфине ранее заявили, что сокращения бюджета направлены на сдерживание бюджетного дефицита на уровне 4,6% в будущем году. Бюджет на 2025 год нацелен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году.

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франция, франсуа байру