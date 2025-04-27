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"Не храните шины в гараже": закон запрещает это автовладельцам

"Не храните шины в гараже": закон запрещает это автовладельцам - 27.04.2025, ПРАЙМ

"Не храните шины в гараже": закон запрещает это автовладельцам

Вопрос правомерности хранения определенных веществ и предметов в гаражах сосредоточен на границе сразу нескольких отраслей законодательства. Это нормы пожарной... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T05:05+0300

2025-04-27T05:05+0300

2025-04-27T05:05+0300

мнения аналитиков

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керосин

адвокат

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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Вопрос правомерности хранения определенных веществ и предметов в гаражах сосредоточен на границе сразу нескольких отраслей законодательства. Это нормы пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований и правила хранения опасных веществ. За последние годы нормативная база в этой сфере претерпела существенные изменения, поэтому вопрос весьма актуален.Сейчас основным регулирующим документом в части вопроса хранения опасных веществ в гаражах является ПП РФ № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Этот документ пришел на смену ранее действовавшему приказу МЧС, который разрешал хранение в гаражах небольших объемов топлива и масел. Согласно ему, на территории гаражей, расположенных в жилых секторах, категорически запрещено хранение таких категорий веществ и предметов как горючее и нефтепродукты в любом объеме – бензин, дизельное топливо, керосин, а также тара, в которой они находились. Пункт 11 этих правил запрещает хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещениях, не предназначенных специально для этих целей. Тут важно, что обычные гаражи не относятся к категории специализированных помещений для хранения горючих жидкостей.Запрещены к хранению газовые баллоны с пропаном, бутаном и другими газами, независимо от объема. Из пункта 155 правил следует, что хранение баллонов с горючими газами допускается только в специально приспособленных для этих целей помещениях, которыми обычные гаражи не являются. Более того, дополнение к этому пункту, вступившее в силу в 2023 году, запрещает хранение газовых баллонов в многоквартирных домах и на относящихся к ним территориях.Также запрещено хранение лакокрасочных материалов, растворителей, ацетонов, спирта и прочих горючих жидкостей в объемах, превышающих потребности бытового использования. В частности, 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" устанавливает, что хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должно осуществляться в соответствии с требованиями пожарной безопасности, которые исключают необеспеченные гаражи из мест возможного хранения.Нельзя хранить в гаражах и пиротехнические изделия (в том числе, фейерверки, бенгальские огни, петарды), следует из пункта 32 Правил. Интересно, что автомобильные шины в количестве более четырех штук (то есть, одного сменного комплекта), также хранить в гараже нельзя. Это запрещается нормами "Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений", где сказано, что хранение значительного количества шин может представлять санитарно-эпидемиологическую опасность.Нельзя хранить и самодельное электрическое оборудование, не прошедшее сертификацию. 123-ФЗ о техрегламенте запрещает использование такого электрооборудования, так как оно может вызвать пожароопасную ситуацию.Запрещены к хранению взрывчатые вещества и предметы, содержащие такие вещества. Хранение данных предметов регулируется 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и полностью запрещено в гаражах и иных непромышленных объектах.Нельзя хранить, что естественно и очевидно, и радиоактивные вещества с ядерными материалами (регулируется 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии"). Отдельно стоит отметить, что с 2023 года вступили в силу поправки к Правилам противопожарного режима, ужесточающие ответственность за нарушение правил хранения опасных веществ в гаражах и других непредназначенных для этого помещениях. И, конечно, не стоит забывать о том, что нельзя делать из гаража склад ненужных вещей, которые жалко выбросить, хранить мебель, бытовую утварь, и прочие предметы, в обиходе называемые хламом. Согласно статье 20.4 КоАП РФ, нарушение требований пожарной безопасности для граждан влечет предупреждение или наложение административного штрафа до 15 тысяч рублей.При повторном нарушении или при наступлении тяжких последствий сумма штрафа может быть увеличена в несколько раз, а в случае причинения вреда здоровью или имуществу других лиц, может возникнуть даже уголовная ответственность. Что касается практических рекомендаций для собственников гаражей, то тут важно учитывать, что в случае выявления нарушения правил и требований к хранению собственник может получить предписание от контролирующих органов о нарушении требований пожарной безопасности или других норм. Он должен будет в кратчайшие сроки устранить все нарушения. Игнорирование может привести к наложению максимального штрафа или к другим негативным последствиям, включая возможное ограничение права пользования гаражом.При необходимости хранения горючих веществ для техобслуживания автомобиля рекомендуется рассмотреть возможность использования спецхранилищ на территории своего ГСК, если такое предусмотрено проектом, или других специально отведенных мест, соответствующих требованиям пожарной безопасности.Для хранения небольших объемов лакокрасочных материалов и инструментов рекомендуется использовать металлические шкафы или контейнеры с плотно закрывающимися крышками, которые могут минимизировать распространение паров и снизить риск возгорания. Для хранения автомобильных шин я бы порекомендовал использовать стеллажи, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и предотвращают скопление пыли и грязи. При этом количество хранимых шин не должно превышать установленного лимита. В случае оспаривания полученного предписания необходимо обращаться в вышестоящий орган МЧС или в судебную инстанцию в течение 10 дней с момента его получения. Судебная практика показывает, что суды часто принимают сторону граждан, если они могут доказать, что хранение определенных веществ в гараже не создавало непосредственной угрозы пожарной безопасности или здоровью окружающих.Автор - Даниил Черных-Аипов, адвокат, член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России, заместитель председателя коллегии адвокатов "Сулим и партнеры"

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Даниил Черных-Аипов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/17/856960990_0:0:801:800_100x100_80_0_0_4cdbf55071d9561af9e91a41efec37dd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, гаражи, хранение, шины, газ, керосин, адвокат