Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили учредить звание "Трудовая династия России" - 27.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250427/gosduma-857055122.html
В Госдуме предложили учредить звание "Трудовая династия России"
В Госдуме предложили учредить звание "Трудовая династия России" - 27.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили учредить звание "Трудовая династия России"
Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Минтруд России с предложением учредить почетное звание "Трудовая династия Российской Федерации" для тех... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T01:21+0300
2025-04-27T01:21+0300
россия
экономика
общество
рф
антон котяков
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857055122.jpg?1745706070
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Минтруд России с предложением учредить почетное звание "Трудовая династия Российской Федерации" для тех семей, кто работает в одной профессии не менее трех поколений, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю учредить новое почетное звание Российской Федерации "Трудовая династия Российской Федерации"… Принимая во внимание высокую социальную значимость указанного вопроса, просим Вас рассмотреть возможность поддержки данной инициативы", - сказано в обращении на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. Парламентарий отметил, что для присвоения почетного звания соискатели должны будут работать в одной профессии не менее трех поколений с общим трудовым стажем не менее пятидесяти лет. По его мнению, учреждение данного звания будет способствовать повышению престижа и признанию профессиональных заслуг граждан, развитию нематериальных ценностей специалистов рабочих профессий, а также уменьшению дефицита кадров в системообразующих отраслях российской экономики. Кроме того, Колунов добавил, что депутаты Госдумы в настоящее время разрабатывают законопроект о закреплении понятия "трудовая династия" в Трудовом кодексе РФ, а также о дополнительных гарантиях и мерах поддержки для ее представителей.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, антон котяков, госдума
РОССИЯ, Экономика, Общество , РФ, Антон Котяков, Госдума
01:21 27.04.2025
 
В Госдуме предложили учредить звание "Трудовая династия России"

Депутат Колунов предложил учредить звание "Трудовая династия Российской Федерации"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Минтруд России с предложением учредить почетное звание "Трудовая династия Российской Федерации" для тех семей, кто работает в одной профессии не менее трех поколений, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаю учредить новое почетное звание Российской Федерации "Трудовая династия Российской Федерации"… Принимая во внимание высокую социальную значимость указанного вопроса, просим Вас рассмотреть возможность поддержки данной инициативы", - сказано в обращении на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
Парламентарий отметил, что для присвоения почетного звания соискатели должны будут работать в одной профессии не менее трех поколений с общим трудовым стажем не менее пятидесяти лет.
По его мнению, учреждение данного звания будет способствовать повышению престижа и признанию профессиональных заслуг граждан, развитию нематериальных ценностей специалистов рабочих профессий, а также уменьшению дефицита кадров в системообразующих отраслях российской экономики.
Кроме того, Колунов добавил, что депутаты Госдумы в настоящее время разрабатывают законопроект о закреплении понятия "трудовая династия" в Трудовом кодексе РФ, а также о дополнительных гарантиях и мерах поддержки для ее представителей.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФАнтон КотяковГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала