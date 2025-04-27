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Россия направит в Иран борты МЧС для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи

Россия направит в Иран борты МЧС для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи - 27.04.2025, ПРАЙМ

Россия направит в Иран борты МЧС для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи

Россия направит несколько бортов МЧС в Иран для помощи в тушении пожара, возникшего в результате взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T14:05+0300

2025-04-27T14:05+0300

2025-04-27T14:05+0300

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ТЕГЕРАН, 27 апр - ПРАЙМ. Россия направит несколько бортов МЧС в Иран для помощи в тушении пожара, возникшего в результате взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, сообщает российское диппредставительство в Тегеране. Ранее власти и СМИ Ирана сообщали о 28 погибших и более 1205 пострадавших в результате взрыва в порту. "Посольство сообщает, что в ответ на обращение иранских партнеров президентом России В.В.Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи", - говорится в официальном Telegram-канале посольства. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.

https://1prime.ru/20250427/putin-857059643.html

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тегеран

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общество , иран, тегеран, персидский залив, мчс