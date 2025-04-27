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Россия направит в Иран борты МЧС для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Россия направит в Иран борты МЧС для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи
Россия направит в Иран борты МЧС для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи - 27.04.2025, ПРАЙМ
Россия направит в Иран борты МЧС для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи
Россия направит несколько бортов МЧС в Иран для помощи в тушении пожара, возникшего в результате взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T14:05+0300
2025-04-27T14:05+0300
политика
общество
иран
тегеран
персидский залив
мчс
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ТЕГЕРАН, 27 апр - ПРАЙМ. Россия направит несколько бортов МЧС в Иран для помощи в тушении пожара, возникшего в результате взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, сообщает российское диппредставительство в Тегеране. Ранее власти и СМИ Ирана сообщали о 28 погибших и более 1205 пострадавших в результате взрыва в порту. "Посольство сообщает, что в ответ на обращение иранских партнеров президентом России В.В.Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи", - говорится в официальном Telegram-канале посольства. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
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иран
тегеран
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общество , иран, тегеран, персидский залив, мчс
Политика, Общество , ИРАН, Тегеран, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, МЧС
14:05 27.04.2025
 
Россия направит в Иран борты МЧС для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи

Россия направит в Иран несколько бортов МЧС для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 27 апр - ПРАЙМ. Россия направит несколько бортов МЧС в Иран для помощи в тушении пожара, возникшего в результате взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, сообщает российское диппредставительство в Тегеране.
Ранее власти и СМИ Ирана сообщали о 28 погибших и более 1205 пострадавших в результате взрыва в порту.
"Посольство сообщает, что в ответ на обращение иранских партнеров президентом России В.В.Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи", - говорится в официальном Telegram-канале посольства.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
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ПолитикаОбществоИРАНТегеранПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВМЧС
 
 
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