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Китай оптимизирует политику tax free

Китай оптимизирует политику tax free - 27.04.2025, ПРАЙМ

Китай оптимизирует политику tax free

Власти Китая приняли решение об оптимизации политики tax free для лучшего удовлетворения потребностей иностранных туристов в возврате налогов при выезде из КНР, | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T07:40+0300

2025-04-27T07:40+0300

2025-04-27T07:40+0300

бизнес

экономика

китай

кнр

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ПЕКИН, 27 апр – ПРАЙМ. Власти Китая приняли решение об оптимизации политики tax free для лучшего удовлетворения потребностей иностранных туристов в возврате налогов при выезде из КНР, расширения предложения на рынке и въездного потребления, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства коммерции КНР. "Всем регионам рекомендуется открыть дополнительные магазины tax free в крупных торговых районах, на пешеходных улицах, в туристических местах с достопримечательностями, на курортах, в объектах с культурными и музейными ценностями, в аэропортах, пассажирских портах, гостиницах, чтобы расширить зону действия магазинов tax free", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Вместе с тем рекомендуется активно содействовать тому, чтобы магазины с международными и китайскими брендами, сувенирные лавки, магазины подарков, специализированные магазины становились магазинами tax free. "Необходимо снизить минимальную планку для возврата налога при выезде. Иностранные туристы, которые приобрели товары, подлежащие возврату налога, на сумму 200 юаней (27,5 доллара) или более в одном и том же магазине в один и тот же день и выполнили другие соответствующие правила, могут подать заявку на возврат налога при выезде из страны", - указано в заявлении. Ранее минимальная сумма составляла 500 юаней (68,6 доллара). Также власти Китая распорядились, чтобы все регионы страны оптимизировали услуги по возврату налога при выезде и увеличили лимит возврата налога наличными до 20 тысяч юаней (2744 доллара), ранее эта сумма составляла 10 тысяч юаней (1372 доллара). Отмечается, что соответствующие меры приняты для "лучшего удовлетворения потребностей иностранных туристов в возврате налогов за покупки при выезде за пределы страны, дальнейшего расширения предложения на рынке, оптимизации услуг по возврату налогов и расширения въездного потребления". Распоряжения вступают в силу с момента публикации заявления.

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бизнес, китай, кнр