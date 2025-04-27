https://1prime.ru/20250427/kolomoyskiy-857067978.html

Указ о лишении Коломойского* гражданства Украины оставлен в силе

Указ о лишении Коломойского* гражданства Украины оставлен в силе - 27.04.2025, ПРАЙМ

Указ о лишении Коломойского* гражданства Украины оставлен в силе

Верховный суд Украины окончательно подтвердил законность указа Владимира Зеленского о лишении украинского олигарха Игоря Коломойского* украинского гражданства,... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T21:58+0300

2025-04-27T21:58+0300

2025-04-27T21:58+0300

коломойский

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Верховный суд Украины окончательно подтвердил законность указа Владимира Зеленского о лишении украинского олигарха Игоря Коломойского* украинского гражданства, сообщает издание "Зеркало недели". Причиной послужило приобретение Коломойским* израильского гражданства в 1995 году, что в соответствии с законодательством Украины является основанием для прекращения украинского гражданства. Украинские СМИ со ссылкой на материалы уголовного дела в сентябре 2023 года сообщали, что Коломойский*, находящийся под стражей по ряду обвинений, проходит по уголовному делу как гражданин Кипра и Израиля. "Верховный суд Украины оставил в силе указ... Владимира Зеленского от 18 июля 2022 года, согласно которому Игорь Коломойский* потерял гражданство Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Из публикации следует, что Коломойский* обжаловал указ, апеллируя к тому, что с момента обретения независимости постоянно жил на Украине и не выражал желания выйти из гражданства. Однако суд отклонил данные доводы, указав, что Коломойский* не предпринял шагов для прекращения иностранного гражданства после вступления в силу обновлённого законодательства в 2001 году. Зеленский в январе заявлял, что вносит в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ.* В РФ внесен в реестр террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20231115/842273007.html

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коломойский, владимир зеленский, украина