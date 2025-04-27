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В Японии оценили освобождение Курской области от ВСУ - 27.04.2025, ПРАЙМ
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В Японии оценили освобождение Курской области от ВСУ
В Японии оценили освобождение Курской области от ВСУ - 27.04.2025, ПРАЙМ
В Японии оценили освобождение Курской области от ВСУ
Освобождение Курской области и обнародование информации о зарубежных счетах Украины, на которых размещается финансовая помощь, могут стать важными факторами для | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T16:06+0300
2025-04-27T16:13+0300
политика
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ТОКИО, 27 апр – ПРАЙМ. Освобождение Курской области и обнародование информации о зарубежных счетах Украины, на которых размещается финансовая помощь, могут стать важными факторами для установления перемирия. Такое мнение выразил в своем блоге депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. В субботу глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований, в ходе которой последним населенным пунктом, освобожденным от ВСУ, стало село Горналь.Судзуки считает, что "возвращение контроля над Курской областью Россией станет важным шагом на пути к прекращению огня". Он также отметил сообщения о том, что США выявили размещение части западной финансовой помощи Украине на счетах в странах, считающихся "налоговыми убежищами". По мнению депутата, публикация информации о странах, где Украина хранит полученную помощь, окажет значительное влияние на процесс установления перемирия.Японский политик также считает, что Япония должна как можно скорее заявить о своей поддержке усилий президента США Дональда Трампа по достижению прекращения огня."Нет никакого смысла в словах, которые сказаны в неподходящее время. Важно продемонстрировать миру позицию Японии", - добавил Судзуки.
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украина, сша, токио, валерий герасимов, владимир путин, дональд трамп, вс рф, всу
Политика, УКРАИНА, США, Токио, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дональд Трамп, ВС РФ, ВСУ
16:06 27.04.2025 (обновлено: 16:13 27.04.2025)
 
В Японии оценили освобождение Курской области от ВСУ

Депутат Судзуки: освобождение Курской области станет фактором на пути к прекращению огня

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца "Хамагири" Морских сил самообороны Японии во Владивосток
Государственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца Хамагири Морских сил самообороны Японии во Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ТОКИО, 27 апр – ПРАЙМ. Освобождение Курской области и обнародование информации о зарубежных счетах Украины, на которых размещается финансовая помощь, могут стать важными факторами для установления перемирия. Такое мнение выразил в своем блоге депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
В субботу глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований, в ходе которой последним населенным пунктом, освобожденным от ВСУ, стало село Горналь.
Судзуки считает, что "возвращение контроля над Курской областью Россией станет важным шагом на пути к прекращению огня". Он также отметил сообщения о том, что США выявили размещение части западной финансовой помощи Украине на счетах в странах, считающихся "налоговыми убежищами". По мнению депутата, публикация информации о странах, где Украина хранит полученную помощь, окажет значительное влияние на процесс установления перемирия.
Японский политик также считает, что Япония должна как можно скорее заявить о своей поддержке усилий президента США Дональда Трампа по достижению прекращения огня.
"Нет никакого смысла в словах, которые сказаны в неподходящее время. Важно продемонстрировать миру позицию Японии", - добавил Судзуки.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
МИД предостерег Японию от участия в экспериментах с активами России
24 апреля, 12:45
 
ПолитикаУКРАИНАСШАТокиоВалерий ГерасимовВладимир ПутинДональд ТрампВС РФВСУ
 
 
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