https://1prime.ru/20250427/lavrov-857066620.html

Лавров оценил ход переговоров России и США

Лавров оценил ход переговоров России и США - 27.04.2025, ПРАЙМ

Лавров оценил ход переговоров России и США

Россия и США не ведут переговоры "через микрофон", стороны встречаются и пытаются понять, как достичь баланса интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T18:16+0300

2025-04-27T18:16+0300

2025-04-27T18:16+0300

россия

сша

украина

сергей лавров

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Россия и США не ведут переговоры "через микрофон", стороны встречаются и пытаются понять, как достичь баланса интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нет. Я прокомментировал только то, что было сказано публично. Также еще раз хочу подчеркнуть, что нормальные переговорщики не ведут переговоры "через микрофон". Они встречаются и обсуждают, слушают друг друга, пытаются понять, как достичь баланса интересов. Именно так проходят наши контакты с американскими представителями", - сказал он в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, есть ли еще какие-нибудь предложения американцев по Украине, которые ему нравятся. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом состоялась в Кремле в пятницу. Она длилась около трех часов. С российской стороны участие принимали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ушаков заявил, что встреча носила конструктивный и полезный характер, позволила дополнительно сблизить позиции РФ и США не только по Украине, но и по другим международным вопросам. По словам Ушакова, речь шла в том числе о возможности возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной.

https://1prime.ru/20250427/lavrov-857066343.html

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россия, сша, украина, сергей лавров, юрий ушаков, владимир путин