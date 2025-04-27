https://1prime.ru/20250427/lavrov-857066744.html
Лавров ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Лавров ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - 27.04.2025, ПРАЙМ
Лавров ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп самостоятельно определяют свой график, при этом российская сторона всегда выступает за... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T18:38+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп самостоятельно определяют свой график, при этом российская сторона всегда выступает за контакты с готовыми к диалогу людьми, заявил в интервью американской телекомпании CBS министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя возможные сроки встречи двух глав государств."Президенты - сами хозяева своей судьбы и своего графика. Я слышал, как президент США Дональд Трамп сказал, что у него запланирована какая-то поездка в середине мая, и он предложит даты после этого. Мне больше нечего добавить", - сказал Лавров.Он добавил, что российская сторона всегда за то, чтобы встречаться с людьми, готовыми к диалогу, как неоднократно подчеркивал Путин. Ранее Белый дом заявил, что визит Трампа в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар пройдет с 13 по 16 мая. Как позже сказал журналистам сам Трамп, он вряд ли встретится с российским лидером в Саудовской Аравии, но, вероятно, встреча пройдет после этой поездки.
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РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, МОСКВА, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп
Лавров ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Лавров о возможной встрече Путина и Трампа: лидеры сами определяют свой график
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп самостоятельно определяют свой график, при этом российская сторона всегда выступает за контакты с готовыми к диалогу людьми, заявил в интервью американской телекомпании CBS министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя возможные сроки встречи двух глав государств.
"Президенты - сами хозяева своей судьбы и своего графика. Я слышал, как президент США Дональд Трамп сказал, что у него запланирована какая-то поездка в середине мая, и он предложит даты после этого. Мне больше нечего добавить", - сказал Лавров.
Он добавил, что российская сторона всегда за то, чтобы встречаться с людьми, готовыми к диалогу, как неоднократно подчеркивал Путин.
Лавров оценил ход переговоров России и США
Ранее Белый дом заявил, что визит Трампа в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар пройдет с 13 по 16 мая. Как позже сказал журналистам сам Трамп, он вряд ли встретится с российским лидером в Саудовской Аравии, но, вероятно, встреча пройдет после этой поездки.