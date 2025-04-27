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Лавров прибыл в Бразилию для участия во встрече глав МИД БРИКС - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Лавров прибыл в Бразилию для участия во встрече глав МИД БРИКС
Лавров прибыл в Бразилию для участия во встрече глав МИД БРИКС - 27.04.2025, ПРАЙМ
Лавров прибыл в Бразилию для участия во встрече глав МИД БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС, которая стартует в понедельник, передает... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T19:29+0300
2025-04-27T19:29+0300
бразилия
сергей лавров
россия
мид рф
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС, которая стартует в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. В 2025 году в БРИКС председательствует Бразилия. Саммит объединения пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. В МИД РФ, анонсируя визит, заявляли, что на встрече министры обсудят ход реализации договоренностей лидеров объединения и наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства. Из Бразилии Лавров отправится в Доминиканскую Республику. Ранее Лавров никогда не посещал Доминикану. В ходе поездки министр встретится с президентом Луисом Абинадером и министром иностранных дел страны Роберто Альваресом.
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бразилия, сергей лавров, россия, мид рф
БРАЗИЛИЯ, Сергей Лавров, РОССИЯ, МИД РФ
19:29 27.04.2025
 
Лавров прибыл в Бразилию для участия во встрече глав МИД БРИКС

Лавров прибыл в Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД БРИКС

© МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров
© МИД РФ
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 апр - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС, которая стартует в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
В 2025 году в БРИКС председательствует Бразилия. Саммит объединения пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро.
В МИД РФ, анонсируя визит, заявляли, что на встрече министры обсудят ход реализации договоренностей лидеров объединения и наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства.
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Бразилия будет еще больше содействовать укреплению БРИКС из-за пошлин США
18 апреля, 14:53
Из Бразилии Лавров отправится в Доминиканскую Республику. Ранее Лавров никогда не посещал Доминикану.
В ходе поездки министр встретится с президентом Луисом Абинадером и министром иностранных дел страны Роберто Альваресом.
 
БРАЗИЛИЯСергей ЛавровРОССИЯМИД РФ
 
 
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