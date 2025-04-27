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В Госдуме предупредили о мошенничестве с билетами на матч Россия-Нигерия - 27.04.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предупредили о мошенничестве с билетами на матч Россия-Нигерия
В Госдуме предупредили о мошенничестве с билетами на матч Россия-Нигерия - 27.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предупредили о мошенничестве с билетами на матч Россия-Нигерия
В интернете существуют мошеннические сайты для продажи билетов на предстоящий товарищеский футбольный матч между национальными командами России и Нигерии,... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T08:38+0300
2025-04-27T08:38+0300
мошенничество
россия
бизнес
нигерия
москва
госдума
российский футбольный союз
всу
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. В интернете существуют мошеннические сайты для продажи билетов на предстоящий товарищеский футбольный матч между национальными командами России и Нигерии, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди"). На сайте российского футбольного союза (РФС) сообщается, что матч пройдет на московской арене "Лужники". Встреча со сборной Нигерии пройдет 6 июня. "В сети появились фейковые сайты, якобы продающие билеты на матч Россия-Нигерия, назначенный на 6 июня. На самом деле это мошеннические ресурсы", - сказал Хамитов. Он отметил, что деньги за "якобы" билеты с пользователей спишут исправно, а вот самих билетов доверчивые болельщики вряд ли дождутся. По словам депутата Госдумы, остается лишь догадываться, куда в результате будут направлены деньги клиентов, и нельзя исключить, что это – очередная мошенническая схема для финансирования тех же ВСУ. "Хочется напомнить, что приобретать билеты на любые мероприятия нужно только на официальных сайтах распространителей и организаторов", - добавил политик. Хамитов подчеркнул, что в случае с матчем Россия-Нигерия официальные продажи билетов ещё даже не стартовали.
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россия, бизнес, нигерия, москва, госдума, российский футбольный союз, всу
Мошенничество, РОССИЯ, Бизнес, Нигерия, МОСКВА, Госдума, Российский футбольный союз, ВСУ
08:38 27.04.2025
 
В Госдуме предупредили о мошенничестве с билетами на матч Россия-Нигерия

В Госдуме предупредили о мошеннических сайтах для продажи билетов на матч Россия - Нигерия

%Мяч на поле
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. В интернете существуют мошеннические сайты для продажи билетов на предстоящий товарищеский футбольный матч между национальными командами России и Нигерии, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
На сайте российского футбольного союза (РФС) сообщается, что матч пройдет на московской арене "Лужники". Встреча со сборной Нигерии пройдет 6 июня.
"В сети появились фейковые сайты, якобы продающие билеты на матч Россия-Нигерия, назначенный на 6 июня. На самом деле это мошеннические ресурсы", - сказал Хамитов.
Он отметил, что деньги за "якобы" билеты с пользователей спишут исправно, а вот самих билетов доверчивые болельщики вряд ли дождутся. По словам депутата Госдумы, остается лишь догадываться, куда в результате будут направлены деньги клиентов, и нельзя исключить, что это – очередная мошенническая схема для финансирования тех же ВСУ.
"Хочется напомнить, что приобретать билеты на любые мероприятия нужно только на официальных сайтах распространителей и организаторов", - добавил политик.
Хамитов подчеркнул, что в случае с матчем Россия-Нигерия официальные продажи билетов ещё даже не стартовали.
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МошенничествоРОССИЯБизнесНигерияМОСКВАГосдумаРоссийский футбольный союзВСУ
 
 
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