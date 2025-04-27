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Минздрав предложил разрешить отпуск лекарств через "Почту России"
Минздрав предложил разрешить отпуск лекарств через "Почту России" - 27.04.2025, ПРАЙМ
Минздрав предложил разрешить отпуск лекарств через "Почту России"
Министерство здравоохранения России может разрешить отпуск лекарств через "Почту России" в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций, заявил... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T12:45+0300
2025-04-27T12:45+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России может разрешить отпуск лекарств через "Почту России" в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Сейчас мы рассматриваем в том числе предложение - разрешить отпуск в части лекарственных препаратов через "Почту России" там, где нет медицинской организации", - сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ.
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Здоровье, Бизнес, Общество , РФ, Михаил Мурашко, Почта России, Минздрав РФ
Минздрав предложил разрешить отпуск лекарств через "Почту России"
Минздрав может разрешить отпуск лекарств по "Почте России" в некоторых населенных пунктах