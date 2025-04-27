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Минздрав предложил разрешить отпуск лекарств через "Почту России"

Минздрав предложил разрешить отпуск лекарств через "Почту России" - 27.04.2025, ПРАЙМ

Минздрав предложил разрешить отпуск лекарств через "Почту России"

Министерство здравоохранения России может разрешить отпуск лекарств через "Почту России" в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций, заявил... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T12:45+0300

2025-04-27T12:45+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России может разрешить отпуск лекарств через "Почту России" в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Сейчас мы рассматриваем в том числе предложение - разрешить отпуск в части лекарственных препаратов через "Почту России" там, где нет медицинской организации", - сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ.

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здоровье, бизнес, общество , рф, михаил мурашко, почта россии, минздрав рф