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В аэропорту Кишинева задержали главу Совета российских соотечественников

В аэропорту Кишинева задержали главу Совета российских соотечественников - 27.04.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Кишинева задержали главу Совета российских соотечественников

Глава совета российских соотечественников в Молдавии, руководитель оргкомитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что был задержан в аэропорту Кишинева при... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T12:57+0300

2025-04-27T12:57+0300

2025-04-27T12:58+0300

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КИШИНЕВ, 27 апр - ПРАЙМ. Глава совета российских соотечественников в Молдавии, руководитель оргкомитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что был задержан в аэропорту Кишинева при вылете из страны, его отпустили через несколько часов после дополнительных проверок. "Задержан в международном аэропорту Кишинева при вылете из страны. Подвергнут дополнительному личному досмотру и досмотру багажа. Паспорт и проездные документы изъяты сотрудником Пограничной полиции", - написал Петрович утром в своем Telegram-канале. Он отметил, что ему не сообщили причины задержания, однако сотрудники пограничной полиции обращались корректно. Через час после задержания Петрович сообщил, что ему все же позволили покинуть страну. "После проведения досмотра мне вернули проездные документы и загранпаспорт. Я потребовал предоставить мне положенные по закону уведомление и протокол. Выяснилось, что на сей раз сотрудников Пограничной полиции (а точнее тех, кто заказывает эту историю) интересовал мой багаж, в котором, по результатам досмотра ничего запрещённого не обнаружено", - написал общественник. Ранее Петрович заявил, что организация проведет в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертный полк". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://1prime.ru/20250425/moldaviya-857017949.html

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общество , россия, молдавия, майя санду, евгения гуцул